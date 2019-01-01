الشيخ يكشف عن اهداف مؤتمر المنامة الاقتصادي

رام الله / سما /

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، اليوم الاثنين، عن اهداف المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في 24، 25 يونيو من الشهر الحالي في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال الشيخ في تغريدة عبر صحفته الرسمية على موقع فسيبوك: ‏لا لمؤتمر البحرين الاقتصادي الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإفراغها من مضمونها الوطني السياسي وتحويلها إلى قضية إنسانية إغاثية مالية اقتصادية دون أي أفق سياسي ينهي الاحتلال ويعطي شعبنا حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .