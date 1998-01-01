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بمساعدة المعارضة السورية

ضابط إسرائيلي يعترف: إسرائيل هي من قامت باغتيال سمير القنطار بسوريا

الجمعة 24 مايو 2019 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط إسرائيلي يعترف: إسرائيل هي من قامت باغتيال سمير القنطار بسوريا


القدس المحتلة / سما /

كشف ضابط إسرائيلي سابق بالجيش الإسرائيلي، لبرنامج "عوفدا" الذي تم عرضه بالقناة الثانية، مساء أمس الخميس، أن إسرائيل هي من قامت باغتيال وتصفية سمير القنطار بسوريا.

وبحسب موقع "مفزاك لايف" العبري، الذي أورد الخبر، قال المقدم  احتياط، "ماركو مورنو"، إن أحد قادة فصائل المعارضة السورية، نقل للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، معلومات أسهمت في الوصول الى القنطار وتصفيته.

ووفقا للموقع، أضاف الضابط مورنو، أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، دخلت الأجواء السورية ليلة 19 ديسمبر 2015، وقامت باستهداف المنزل المتواجد به القنطار، جنوب دمشق.

ولفت الموقع، الى أن إسرائيل لم تعترف بهذه العملية في حينه، رغم التقارير التي أكدت على وقوف إسرائيل خلف العملية، مؤكدا على أن المعلومات التي كشف عنها المقدم مورنو، سُمح بنشرها بواسطة الرقابة العسكرية.

وأشار الموقع العبري، الى أن المقدم مورنو، عمل بالسابق ضابطا في الوحدة 504، بالاستخبارات العسكرية، وكان مسؤولا عن التواصل مع قوات المعارضة السورية.

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