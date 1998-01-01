مصدر دبلوماسي دولي: قطر تجري اتصالات مكثفة لوقف التصعيد الخطير بغزة وتثبيت التفاهمات

غزة / سما /

قال مصدر دبلوماسي دولي، اليوم الاثنين، إن قطر تجري اتصالات مكثفة لوقف التصعيد بغزة وتثبيت التفاهمات.

وأكد المصدر الدبلوماسي أن الساعات الماضية شهدت تدخل قطري مكثف وبتنسيق كامل مع الامم المتحدة بهدف إستعادة الهدوء ووقف التصعيد الخطير في قطاع غزة الذي سيؤدي إستمراره لسقوط مئات القتلى في الجانب الاسرائيلي وآلاف في الجانب الفلسطيني.

وكشف المصدر الدبلوماسي أن اتصالا جرى بين وزير الخارجية القطري ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

وشدد المصدر أن التدخل القطري والجهد المبذول للتوصل لوقف اطلاق النار يأتي إستمرارا لجهود قطر المتواصلة دوما من أجل مساعدة الأشقاء الفلسطينين في التغلب على الأزمات ولتثبيت التفاهمات التي من شأنها أن توفر حياة كريمة لهم وصولا الى رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة.

وكان اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اكد في رسالة له بمناسبة شهر رمضان "ان العودة الى حالة الهدوء أمر ممكن والمحافظة عليه مرهونة بالتزام الاحتلال بوقف تام لاطلاق النار بشكل كامل وخاصة ضد المشاركين في المسيرات الشعبية السلمية مع البدء الفوري بتنفيذ التفاهمات التي تتعلق بالحياة الكريمة لاهلنا في غزة على طريق انهاء الحصار والاحتلال عن ارضنا الفلسطينية وفي القلب منها القدس، ودون ذلك سوف تكون الساحة مرشحة للعديد من جولات المواجهة".

واوضح "ان التباطؤ في تنفيذ التفاهمات ومحاولة كسب الوقت خلق حالة من الاحتقان في أوساط أهلنا في غزة ارتفعت وتيرته بسبب الجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال العدوان الراهن غير ان المقاومة المباركة وعلى رأسها كتائب القسام وقفت بكل شموخ تؤدي واجبها بكل قوة واقتدار".