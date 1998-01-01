مصطفى: صندوق الاستثمار على وشك الإعلان عن شركة انتاج زراعي برأس مال أولي 80 مليون دولار

الاغوار /سما/

قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق على وشك الإعلان عن شركة انتاج زراعي برأس مال أولي قيمته 80 مليون دولار.

وأضاف مصطفى في حديث مع صحفيين شاركوا في جولة على أحد مشاريع الصندوق في منطقة عين البيضاء بالأغوار الشمالية، أن رأس مال الشركة الزراعية قد يرتفع إلى ضعف هذا المبلغ في حال دخول شركاء آخرين مع الصندوق في المشاريع الزراعية الواعدة.

وقال: "أخترنا لنفسنا أن يكون موضوع الاستثمار في القطاع الزراعي أولوية من أولويات الصندوق القصوى، وجئنا اليوم لنرى نموذجا لهذه المشاريع وهو مشروع داليتي لزراعة العنب مبكر الإنتاج والخالي من البذور على مساحة 570 دونما".

وتحدث مصطفى عن موضوع استبدال المنتجات القادمة من دولة الاحتلال بمنتجات وطنية.

وأوضح أن وجود الاستثمار في المناطق المستهدفة من الاحتلال هو جزء من تقليل المخاطر التي يواجهها مزارعونا.