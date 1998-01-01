  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصطفى: صندوق الاستثمار على وشك الإعلان عن شركة انتاج زراعي برأس مال أولي 80 مليون دولار

الثلاثاء 30 أبريل 2019 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصطفى: صندوق الاستثمار على وشك الإعلان عن شركة انتاج زراعي برأس مال أولي 80 مليون دولار


الاغوار /سما/

قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق على وشك الإعلان عن شركة انتاج زراعي برأس مال أولي قيمته 80 مليون دولار.

وأضاف مصطفى في حديث مع صحفيين شاركوا في جولة على أحد مشاريع الصندوق في منطقة عين البيضاء بالأغوار الشمالية، أن رأس مال الشركة الزراعية قد يرتفع إلى ضعف هذا المبلغ في حال دخول شركاء آخرين مع الصندوق في المشاريع الزراعية الواعدة.

وقال: "أخترنا لنفسنا أن يكون موضوع الاستثمار في القطاع الزراعي أولوية من أولويات الصندوق القصوى، وجئنا اليوم لنرى نموذجا لهذه المشاريع وهو مشروع داليتي لزراعة العنب مبكر الإنتاج والخالي من البذور على مساحة 570 دونما".

وتحدث مصطفى عن موضوع استبدال المنتجات القادمة من دولة الاحتلال بمنتجات وطنية.

وأوضح أن وجود الاستثمار في المناطق المستهدفة من الاحتلال هو جزء من تقليل المخاطر التي يواجهها مزارعونا.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. المباحث العامة توضح تفاصيل جريمة قتل الطفل "محمود شقفة

فيديو.. ترامب للملك سلمان: "لديكم أموال كثيرة، لا نريد خسارتكم، نحن نخسر كثيرا في الدفاع عنكم

تلفزيون اسرائيلي: اسرائيل قامت بخطوة غبية والامور وصلت الى طريق مسدود ونتنياهو امام خيارين!

"كان": الاحتلال يطلب من الدول العربية الضغط على عباس ومساعى اسرائيلية لحشد مئات الملايين!

واللا العبري: عباس يدير لعبة "روليت روسية" وبإمكانه التفوق فيها على نتنياهو

السفارة الفلسطينية بتركيا تصدر بيان بشأن وفاة "مبارك" بالسجون التركية

شاهد .. هكذا بدا البغدادي بعد 5 سنوات من آخر ظهور له

الأخبار الرئيسية

يديعوت تعلق حول تفاهمات التهدئة وتوتر الاوضاع في غزة!

جيش الاحتلال يتلقى أوامر بالاستعداد لاحتمال شن عملية عسكرية بغزة

واللا: حماس قدمت مطالب لإسرائيل و تل ابيب طلبت من الحركة التالي ..

المقاومة تمهل الاحتلال أياماً لتنفيذ التفاهمات ولهذا تم تأجيل زيارة العمادي لغزة ..

غرينبلات يرد على دعوة الجهاد الاسلامي: حان الوقت للرئيس عباس وقادة السلطة زيارة غزة