قناة عبرية تزعم : مسؤول كبير بالسلطة يحذر من سيطرة حماس على الضفة

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن مسؤول رفيع بالسلطة الفلسطينية، حذر من سيطرة حركة حماس على الضفة الغربية.

ونقلت القناة العبرية، عن المسؤول الفلسطيني قوله: "إن حماس ستعمل على استغلال الأزمة المالية للسلطة بالضفة، كما فعلت بغزة بالعام 2007، وستعمل على السيطرة على الضفة الغربية" .

وبحسب القناة العبرية، جاءت تصريحات المسؤول الفلسطيني، خلال اجتماعات مغلقة، للحديث عن الأزمة المالية للسلطة، بعد قرار الكابينت الإسرائيلي، باستقطاع أموال المقاصة.

ووفقا للقناة العبرية، أشار المسؤول الفلسطيني، الى أن هناك مخاوف بالسلطة الفلسطينية من الهدوء بقطاع غزة، وأن حماس ستعمل على توجيه اهتمامها لاستغلال الأزمة المالية للسلطة، من أجل السيطرة على الضفة.