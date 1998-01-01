  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية تزعم : مسؤول كبير بالسلطة يحذر من سيطرة حماس على الضفة

الأربعاء 17 أبريل 2019 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم : مسؤول كبير بالسلطة يحذر من سيطرة حماس على الضفة


القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن مسؤول رفيع بالسلطة الفلسطينية، حذر من سيطرة حركة حماس على الضفة الغربية.

ونقلت القناة العبرية، عن المسؤول الفلسطيني قوله: "إن حماس ستعمل على استغلال الأزمة المالية للسلطة بالضفة، كما فعلت بغزة بالعام 2007، وستعمل على السيطرة على الضفة الغربية" .

وبحسب القناة العبرية، جاءت تصريحات المسؤول الفلسطيني، خلال اجتماعات مغلقة، للحديث عن الأزمة المالية للسلطة، بعد قرار الكابينت الإسرائيلي، باستقطاع أموال المقاصة.

ووفقا للقناة العبرية، أشار المسؤول الفلسطيني، الى أن هناك مخاوف بالسلطة الفلسطينية من الهدوء بقطاع غزة، وأن حماس ستعمل على توجيه اهتمامها لاستغلال الأزمة المالية للسلطة، من أجل السيطرة على الضفة. 

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : الفيديو الذي حرم وفدا إسرائيليا من زيارة البحرين

يائير جولان يطرح خطة لحل قضية غزة قبل تدمير حماس ...

وفاة معتمر من غزة بمكة المكرمة

استنفار في سجن "ريمون" و قرار بعزل عباس السيد بعد اتصاله مع هنية

هآرتس : إسرائيل وحماس تستعدّان لتفاهمات تهدئة طويلة المدى

مسؤول امريكي: واشنطن تعرف سلم أولويات حماس ونعارض تقديم "محفزات" لعائلات منفذي العمليات

دحلان في ذكرى ابو جهاد : لا سلام دون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة

الأخبار الرئيسية

هآرتس: اتفاق السجون "حل وسط" أجبرت عليه إسرائيل وحماس بضغط مصري

505775M

جرافات الاحتلال تهدم منزل عائلة الشهيد صالح البرغوثي شمال رام الله

860x484 (1)

الأردن والمغرب رفضتا طلبا بزيارة نتنياهو عشية الانتخابات الإسرائيلية

غرينبلات

مبعوث الرئيس ترامب "يغرد" بشان تسريبات صفقة القرن!

هنية وعباس

هنية يبعث برسالة الى الرئيس محمود عباس وهذا مفادها...