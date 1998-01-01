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دمشق :عروض إماراتية وأردنية للمشاركة في الإعمار العقاري في سوريا

الأربعاء 10 أبريل 2019 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق :عروض إماراتية وأردنية للمشاركة في الإعمار العقاري في سوريا


دمشق/وكالات/

قدمت شركات إماراتية وأردنية عروضا لتطوير بعض المناطق السورية، وخاصة مناطق السكن العشوائي في ريف دمشق، إضافة إلى تأمين السكن البديل للذين تضررت منازلهم.

وأوضح محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم، أن تأمين المساكن سيكون على حساب المطور العقاري، فبعض المناطق العقارية تحوي أبنية مؤلفة من طابقين وسيتم منح المطور العقاري دراسة تنظيمية للمنطقة بنحو ستة أو سبعة طوابق وبالتالي هو يستفيد من فرق الطوابق مع تأمين السكن البديل للأهالي.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن إبراهيم، أن التكلفة التقديرية لإعادة إعمار محافظة ريف دمشق تبلغ نحو 15 مليار ليرة، وأنه تم إعداد مقترحات ورفعها إلى لجنة إعادة الإعمار لتحديد الأولويات التي تحتاجها المحافظة.

وحول عودة السكان إلى مناطقهم، قال إبراهيم: "إن معظم المناطق عاد إليها أهلها باستثناء المناطق التي فيها منازل مدمرة بالكامل".

وأضاف أن "70 في المئة من مهجري ريف دمشق في الخارج عادوا إلى بلداتهم ولاسيما من لبنان"، وأن "نسبة عودة الأهالي إلى المحافظة سترتفع إلى نحو 90 في المئة الصيف القادم" مع انتهاء العام الدراسي.

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