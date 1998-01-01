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"معركة الكرامة 2".. الحركة الاسيرة تقرر بدء الاضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال

الإثنين 08 أبريل 2019 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"معركة الكرامة 2".. الحركة الاسيرة تقرر بدء الاضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال


القدس المحتلة / سما /

قررت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين،  بدء معركة الإضراب المفتوح عن الطعام مساء اليوم الاثنين، بعد تعنت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وعدم استجابتها لمطالب الأسرى.

وأفاد مكتب اعلام الاسرى، بفشل الحوار بين الحركة الأسيرة ومصلحة السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الأسرى بدأوا الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأضاف في بيان مقتضب، أن الأسرى يرتدون ملابس السجن (الشاباص) بعد إعلان حالة النفير في كافة السجون استعدادا للالتحاق بالفوج الأول من المضربين .

في السياق، أوضح مركز حنظلة، أن قيادات الحركة الأسيرة قررت  البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام، قبل قليل، ردًا على تراجع مصلحة السجون عن بعض التفاهمات ومحاولة الالتفاف على جزء مما جرى التفاهم عليه مؤخرًا

وكان الأسرى قد أعلنوا استعدادهم للشروع بإضراب عن الطعام، لاستعادة إنجازاتهم وحقوقهم التي سلبتها إدارة معتقلات الاحتلال، والحفاظ على ما تبقى منها، وكذلك رفضا لإجراءات حكومة الاحتلال التنكيلية والتي بدأت بتنفيذها بحق الأسرى منذ شهر أغسطس العام الماضي.

واشتدت وطأة إدارة السجون على الأسرى بعد التوصيات التي أعلنها ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال "جلعاد أردان"، والتي أدت إلى تصاعد حدة المواجهة بين الأسرى والإدارة، ووصلت ذروتها بعد عمليتي القمع الأشد في معتقلي "عوفر، و"النقب" والتي أصيب فيها العشرات من الأسرى.

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