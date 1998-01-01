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اشتية : حكومتي لن تكون حكومة "برستيج" وهذه الفصائل سشتارك فيها ..

الأربعاء 03 أبريل 2019 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية : حكومتي لن تكون حكومة "برستيج" وهذه الفصائل سشتارك فيها ..


رام الله / سما /

قال الدكتور محمد اشتية رئيس الحكومة المكلف "انه لن يكون على طاولتي من يعتقد أنه يقدم معروفاً للمواطن، كذلك لن تكون حكومة برستيج والوزراء سينزلون للشارع لتحسس هموم الناس".


واضاف اشتية في تصريح صحفي "نحن جئنا لخدمة المواطن ولن نسمح ان يستجدي المواطن حقه فكرامة الناس خط أحمر...من لا يكتب معنا بالازرق لن يصحح لنا بالأحمر ولن نقبل من لا يغبر حذائه في خدمة الوطن . فالوطن بحاجة ان نحميه ونحمله".

وتابع قائلا" استراتجيتنا هي تعزيز صمود الفلسطيني على أرضه سنعمل وفق صلاحياتنا لانهاء الانقسام وعلى الفصائل تحمل الدور الأكبر في هذة القضية.

كما اوضح ان الحكومة القادمة ستشارك فيها ست فصائل وهي فتح وفدا وجبهة النضال وحزب الشعب والجبهتين العربية والفلسطينية. "ومباركة الجبهة الشعبية التي نحترم قرارها السياسي بعدم المشاركة في اي حكومة".

واشار الى ان الحكومة المقبلة ستمثل الكل الفلسطيني كما ان المخيمات سيكون لها خصوصية نظرا للظروف الخاصة التي يعيشها اخوتنا اللاجئين في المخيمات.
وختم قائلا" سترون اداءنا على الأرض وتقيمونا.. عقولنا وقلوبنا وابوابنا مفتوحة للجميع."

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