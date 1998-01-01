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هنية :تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 3 مطالب للأسرى

الثلاثاء 02 أبريل 2019 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية :تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 3 مطالب للأسرى


وكالات

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الثلاثاء ، ان الوفد الأمني المصري حمل امس ثلاث مطالب تتعلق بالأسرى داخل سجون الاحتلال .

وقال هنية خلال لقاءه بالمفكرين والكتاب ان الفصائل في غزة وخلال مباحثات التهدئة التي تجري حالياً من الاحتلال بوساطة مصرية حملت جملة من المطالب بخصوص الاسرى .

وقال ان المطالب التي حملها هي ثلاثة أولها رفع أجهزة التشويش ، وإلغاء العقوبات التي فرضها الاحتلال على الأسرى مؤخرًا ، وتأمين حياة كريمة لأسرانا واستئناف الزيارات.

وأوضح هنية ان الوفد المصري سلمنا الليلة الماضية جدول زمني  لتنفيذ العديد من القضايا المتعلقة بتفاهمات التهدئة 

واضاف :" نراقب مدى الالتزام بتنفيذ التفاهمات ورؤيتنا أن يرى شعبنا إنجاز عملي أكثر مما يسمع.

وأوضح، أنّ الصاروخ الذي سقط على هشارون ( تل أبيب ) خلل فني ، لكنه نموذج مصغر فيما لو فكر الاحتلال من ارتكاب حماقة ضد شعبنا الفلسطيني، وما خفي أعظم!

يتبع ..

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