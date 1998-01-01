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33 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 223 مطلوبا الأسبوع الماضي

السبت 23 مارس 2019 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
33 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 223 مطلوبا الأسبوع الماضي


أريحا /سما/

 تنقل اكثر من 33 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 223 مطلوبا جنائياً.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة " أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (16323) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (17229) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشار التقرير إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (223) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

و أضاف التقرير " أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق لـ (13) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (21) مواطنين خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية " .

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