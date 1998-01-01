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الرئاسة تعقب حول اسقاط امريكا صفة المحتل عن الاراضي الفلسطينية و الجولان!

الأربعاء 13 مارس 2019 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تعقب حول اسقاط امريكا صفة المحتل عن الاراضي الفلسطينية و الجولان!


رام الله / سما /

قال نبيل ابو درينة  الناطق الرسمي باسم الرئاسة، مساء اليوم الاربعاء، إن القرار الأميركي المتعلق بإسقاط صفة الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية والجولان، هو استمرار لنهج الإدارة الأميركية المعادي لشعبنا الفلسطيني، والمخالف لكل قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف في تصريح صحفي ، إن هذه التسميات الأميركية لن تغير من حقيقة أن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 والجولان العربي المحتل هي أراض تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وتابع: إن القرار الأخير يندرج ضمن المخطط الأميركي لتمرير ما يسمى "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية، لكن مهما كانت المحاولات والمؤامرات سيبقى شعبنا الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس صامدا متمسكا بثوابته الوطنية، وسينتصر المشروع الوطني وصولا لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

#الجولان #غزة #الضفة الغربية #اسرائيل #امريكا #الرئاسة الفلسطينية

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