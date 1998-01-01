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وفاة خطيب الأقصى ورئيس الجامعة الاسلامية الاسبق الشيخ صيام بالسودان

الجمعة 15 فبراير 2019 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة خطيب الأقصى ورئيس الجامعة الاسلامية الاسبق الشيخ صيام بالسودان



الخرطوم / وكالات /

توفي، اليوم الجمعة، سفير وخطيب المسجد الأقصى المبارك سابقا ورئيس الجامعة الإسلامية بغزة الأسبق الشيخ محمد صيام في العاصمة السودانية الخرطوم إثر جلطة دماغية ألمت به.

وكانت سلطات الاحتلال أبعدت صيام عام 1988 بتهمة كتابة بيانات حركة حماس الأولى والمشاركة في قيادتها.

واستقر صيام في السودان حتى عام 1994 ثم انتقل للعيش في اليمن مع أسرته وعمل ممثلا لحماس فيها، ورئيسا لرابطة فلسطين فيها، وعميدا لمعهد الشيخ عبد الله الأحمر للدراسات والمعارف المقدسية فيها مع مناصب ومواقع عديدة هناك، وظل فيها حتى ساءت الأحوال في اليمن فعاد إلى الخرطوم بعيدا عن الأضواء.

ويقول المؤرخ الفلسطيني أسامة الأشقر "إن صيام كان سفيرا متجولا لفلسطين يطوف أنحاء الأرض في سفر متصل ويعرّف بقضيته ويحمل معه في عودته ما تجود به أيادي الخيرين".

ويلفت إلى أنه كان خطيبا مفوها جهوري الصوت تعرفه المنابر. ومن دواوينه المطبوعة: دعائم الحق 1981، ملحمة البراعم 1982، ميلاد أمة 1987، سقوط الرفاق 1990، ديوان الانتفاضة 1990، الاغتيال منهج الاحتلال 2004، ديوان ذكريات فلسطينية 2007، ديوان يوم في المخابرات العامة 2008.

ويوضح الأشقر أن الشيخ صيام تعرف إلى ياسر عرفات الزعيم الفلسطيني الراحل وصلاح خلف أبي إياد من خلال الرابطة الطلابية النشطة في القضية الفلسطينية، وقد حاولا تنظيمه في إطار حركة فتح لكنه امتنع حينها لالتزامه بحركة الإخوان وبيعته لها.

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