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الرئيس: سنستمر بالتنسيق الأمني مع إسرائيل رغم تقليص المساعدات

الخميس 07 فبراير 2019 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس: سنستمر بالتنسيق الأمني مع إسرائيل رغم تقليص المساعدات



رام الله / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اوضح أن السلطة ستستمر بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، رغم تقليص المساعدات المالية الأمريكية للأجهزة الامنية التابعة للسلطة بالضفة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الرئيس عباس، أكد على جود اتصالات أمنية بين إسرائيل والسلطة لتسيير الشؤون اليومية، بينما نفى وجود اتصالات سياسية مع إسرائيل.

 ووفقا لهارتس،  أضاف الرئيس عباس، خلال افتتاح أعمال منتدى الحرية والسلام الفلسطيني بمقر الرئاسة في رام الله، "إنني أؤمن بالسلام أكثر من أي وقت مضى ولا أريد الحرب".

ولفتت صحيفة هارتس العبرية، الى أن عباس، عبر عن أمله بأن تفرز الانتخابات الإسرائيلية القادمة، حكومة تسعى للسلام، وتعمل على تطبيق حل الدولتين.

#الرئيس عباس #الرئيس محمود عباس #التنسيق الامني #رام الله #اسرائيل

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