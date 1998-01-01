فيديو .. يظهر هواتف آيفون الجديدة

وكالات / سما /

استعرضت قناة "Gunho Lee" على يوتيوب شريط فيديو يظهر شكل ومواصفات هواتف آيفون المنتظر طرحها هذا العام.

ويظهر الفيديو أن الهاتف الجديد جاء بتصميم يشبه نوعا ما تصاميم هواتف "آيفون-5" القديمة، وخصوصا شكل الحواف والزوايا، لكن بشاشة تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية.

وتمكن ملاحظة أن الهاتف جاء بمستشعر لبصمات الأصابع وكاميرا أمامية تم دمجهما داخل الشاشة، وكاميرا أساسية بثلاث عدسات، ومنفذ للشحن "type-c".

ومن المنتظر أن يزود "iPhone 2019" بميزة التعرف على وجه المستخدم، وبطارية بسعة 3500 ميللي أمبير أو أكثر، ومعالج "A13 Bionic" الأحدث من آبل، بالإضافة لخاصيتي الشحن السريع واللاسلكي.