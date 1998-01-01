  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

فيديو .. يظهر هواتف آيفون الجديدة

الأربعاء 30 يناير 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. يظهر هواتف آيفون الجديدة



وكالات / سما /

استعرضت قناة "Gunho Lee" على يوتيوب شريط فيديو يظهر شكل ومواصفات هواتف آيفون المنتظر طرحها هذا العام.

ويظهر الفيديو أن الهاتف الجديد جاء بتصميم يشبه نوعا ما تصاميم هواتف "آيفون-5" القديمة، وخصوصا شكل الحواف والزوايا، لكن بشاشة تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية.

وتمكن ملاحظة أن الهاتف جاء بمستشعر لبصمات الأصابع وكاميرا أمامية تم دمجهما داخل الشاشة، وكاميرا أساسية بثلاث عدسات، ومنفذ للشحن "type-c".

ومن المنتظر أن يزود "iPhone 2019" بميزة التعرف على وجه المستخدم، وبطارية بسعة 3500 ميللي أمبير أو أكثر، ومعالج "A13 Bionic" الأحدث من آبل، بالإضافة لخاصيتي الشحن السريع واللاسلكي.

#آيفون #هواتف

الأكثر قراءة اليوم

ايران تؤكد وصول سلاح جديد إلى "المقاومة" في غزة ولبنان

بينت يزعم : "كادت أن تحصل كارثة بحرب 2014" على غزة

ترحيل فنانة مصرية إلى سجن القناطر بعد تسليم نفسها للشرطة

حماس تعلق على استقالة حكومة الوفاق اليوم رسميا

في الزواج..ابتعد عن هذه المرأة فورا

غزة: شهيد متأثرًا بجروحه وإصابات في اعتداء الاحتلال على الحراك البحري

التشريعي يؤيد إعدام الزراعة لأبقار هزيلة في غزة

الأخبار الرئيسية

صحيفة: زيادة رواتب موظفي السلطة بغزة سيتم تحصيلها من حماس

1

صور: استشهاد شابة برصاص الاحتلال قرب حاجز الزعيم بدعوى محاولتها الطعن

النخالة

النخالة: لدينا خيبة أمل كبرى من النظام العربي وكل إمكانيات المقاومة بفضل دعم ايران

القسام- ارشيف

سابقة .. كتائب القسام تطالب دعمها من خلال الـ"بيتكوين"

غانتس

غانتس يكسر صمته ويبعث برسالة تهديد للسنوار : "الجعبري لم يكن الأول ولن يكون الأخير"