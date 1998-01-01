  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يستولون على أراضٍ ويستغلونها بالزراعة قرب مستوطنة "غوش عتصيون"

الإثنين 28 يناير 2019 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

استولى مستوطنون، اليوم الاثنين، على أراضٍ شاسعة في قرية بيت اسكاريا الواقعة وسط تجمع مستوطنة "غوش عتصيون" الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، واستغلوا قسما منها لزراعة أشتال حرجية ومثمرة.

وقال رئيس مجلس قروي بيت اسكاريا محمد إبراهيم ، انهم تفاجأوا بقيام مجموعة من المستوطنين بالاستيلاء على أراضٍ في منطقة "العواريض" القريبة من مستوطنة "نتفوت" تعود لعائلة عودة، والشروع بزراعتها بأشتال حرجية ومثمرة، قبل التصدي لهم، ومنعهم من مواصلة زراعتها.

وأضاف إبراهيم، ان مساحة ما تم زراعته يصل الى (10 دونمات) من مجموع ما ينوون الاستيلاء عليه والبالغ (40 دونما)، مؤكدا ان لدى مالكي هذه الأرض أوراقا ثبوتية من طابو" كوشان"، وعليه تم توكيل محام لمتابعة القضية من الناحية القانونية.

#مستوطنون

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يغادر غزة : لن نصرف بعد الاّن رواتب موظفي حماس والهدوء مهم

بالأسماء.. كشف جديد لـ50 ألف مستفيد من المنحة القطرية ووجود محجوبين

نتنياهو يرد على تصريحات نصرالله وهذا ما قاله ..

المباحث العامة تكشف تفاصيل مقتل مواطنة على يد ابيها في دير البلح

محلل عسكري اسرائيلي : المواجهة القادمة مع قطاع غزة أمر لا مفر منه

د.أحمد يوسف يكتب: ذكرياتٌ مع الرئيس عباس ودحلان

الفصائل تعلق على قرار "مركزية فتح" بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير

الأخبار الرئيسية

الحمد الله يضع الحكومة تحت تصرف الرئيس عباس

قناة عبرية تكشف عن ما أسمته خطة حماس للتصعيد بغزة

جنرال إسرائيلي يطالب بمنع اندلاع تصعيد جديد مع غزة

"مركزية فتح" توصي بتجميد "الضمان" مؤقتا وتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة

قادة اسرائيليون: نتنياهو ، يخضع للقواعد التي وضعها يحيى السنوار