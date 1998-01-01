وزير اسرائيلي : الكابينت ناقش مصير عباس ونفكر بمنعه من العودة الى الضفة

القدس المحتلة/ سما/

كشف وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان عن انه قد جرى نقاش في "الكابينيت" حول كيفية التصرف مع الرئيس عباس موضحا ان مصيره سيكون مشابها لمصير عرفات.



واضاف "اردان "عباس هو الذي يتسبب بتسخين جبهة الجنوب بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الضغوطات والخنق الذي يقوم به للقطاع وبالتالي تنفجر الساحة في وجوهنا".



وتابع :كان هناك نقاش في الكابينيت يشبه النقاش الذي تعلق بمصيرعرفات عندما تم الاعلان عنه انه شخصية غير ذي صلة وهناك افكار لم تطرح بعد ولكنها موجودة مثل ان يمنع من العودة إلى البلاد خلال احدي سفرياته".