  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يدفعنا الى حرب مع حماس ومصيره مثل عرفات

وزير اسرائيلي : الكابينت ناقش مصير عباس ونفكر بمنعه من العودة الى الضفة

الأحد 13 يناير 2019 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي : الكابينت ناقش مصير عباس ونفكر بمنعه من العودة الى الضفة



القدس المحتلة/ سما/

كشف وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان عن انه قد جرى نقاش في "الكابينيت" حول كيفية التصرف مع الرئيس عباس موضحا ان مصيره سيكون مشابها لمصير عرفات.

 واضاف "اردان "عباس هو الذي يتسبب بتسخين جبهة الجنوب بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الضغوطات والخنق الذي يقوم به للقطاع وبالتالي تنفجر الساحة في وجوهنا".

 وتابع :كان هناك نقاش في الكابينيت يشبه النقاش الذي تعلق بمصيرعرفات عندما تم الاعلان عنه انه شخصية غير ذي صلة وهناك افكار لم تطرح بعد ولكنها موجودة  مثل ان يمنع من العودة إلى البلاد خلال احدي سفرياته".

أخبار ذات صلة

وزير اسرائيلي : السنوار دفعنا لإعادة النظر في تعاملنا مع الأسرى

اجتماع الجهاد الاسلامي مع فتح

ماذا ناقش اجتماع الجهاد الاسلامي مع قيادات حركة فتح في غزة اليوم ؟

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة واصابة سائق حافة اسرائيلي

مجدلاني - ارشيف

مجدلاني : الرئيس عباس يبلغ واشنطن بشروطه قبل العودة للمفاوضات مع اسرائيل

انتفاضة فلسطينية - ارشيف

اشتباك مسلح في قلنديا واصابة جندي اسرائيلي بجراح واعتقال 16 فلسطينيا في الضفة

رامي الحمد الله - ارشيف

مراكش:الحمد الله يتصدى لوزير اسرائيلي زعم ان مصنعا لابناء الرئيس يلوث البيئة في الضفة

الأكثر قراءة اليوم

القسام : نمتلك كنزا استخباراتيا من عملية التسلل الفاشلة ومليون $ لاي عميل يستدرج قوة اسرائيلية

تفاصيل مرعبة بحياة الآغوريون.. جنس مع الجثث وأكل لحم البشر

ما هي المزاعم الخطيرة التي كشف عنها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي؟

مصدر أمني مصري :السلطة الفلسطينية هي من سيحدد مصير معبر رفح اليوم

ليبرمان : اسرائيل تتوسل مصر من اجل فتح معبر رفح وستحول الاموال لحماس

الوفد المصري يعد بفتح معبر رفح والعمل على تجاوز الخلافات بخطة لتنشيط المصالحة

اّلاف المواطنين يشاركون في مسيرة التجمع الديمقراطي في غزة والضفة

الأخبار الرئيسية

السنوار

معاريف: حماس تواصل اللعب بالنار وتقربنا من الحرب وهؤلاء من زعمائها يتقنون العبرية

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

الاذاعة العبرية : سقوط صاروخ أطلق من القطاع بمنطقة مفتوحة في "غلاف غزة"

مسؤولون إسرائيليون: لن يتم تحويل الأموال القطرية لغزة هذا الأسبوع

اّلاف المواطنين يشاركون في مسيرة التجمع الديمقراطي في غزة والضفة