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أحبطنا تهريب من 15-20000 صاروخ

آيزنكوت: نريد تهدئة طويلة وبدون الأموال القطرية سيأتي الانفجار سريعا من غزة

الثلاثاء 08 يناير 2019 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
آيزنكوت: نريد تهدئة طويلة وبدون الأموال القطرية سيأتي الانفجار سريعا من غزة



القدس المحتلة / سما /

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جادي آيزنكوت، من تأخير دخول الدفعةالثالثة من الأموال القطرية الى قطاع غزة.

ونقلت القناة السابعة العبرية، عن آيزنكوت قوله: "إن الأوضاع بقطاع غزة صعبة، وإنه بدون دخول هذه الأموال للقطاع، سيأتي الانفجار سريعا من غزة".

وأضاف: "الأموال القطرية تحافظ على حالة من التوازن والهدوء بالجنوب، ومن مصلحة إسرائيل انتعاش الأوضاع الإقتصادية بغزة".

وقالت القناة العبرية، الى أن تصريحات آيزنكوت، جاءت خلال حفلة وداع، مع رؤساء مجالس المستوطنات بغلاف غزة".

وأشارت القناة السابعة، الى أن آيزنكوت عبر لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة، عن صورة وضع متشائمة، مؤكدا على أن هناك احتمالات غير قوية لاندلاع معركة جديدة ضد قطاع غزة بالعام 2019".

و استبعد نشوب مواجهة عسكرية في الفترة القريبة. مضيفا" أنه يأمل في وقف إطلاق نار طويل حتى نهاية عام 2019 - عند اكتمال بناء الجدار حول قطاع غزة".


وزعم ايزنكوت أن إسرائيل أحبطت تهريب عشرات الآلاف من الصواريخ . مضيفا" "لا أعتقد أن أي شيء آخر يمكن القيام به في غزة، لقد أحبطنا تهريب من 15-20000 صاروخ".

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