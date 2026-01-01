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صفقات الفتح

خبر : نادي الفتح يضم المدافع الهولندي كيلدر ويستعير الخيبري من الأهلي

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 04:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الفتح يضم المدافع الهولندي كيلدر ويستعير الخيبري من الأهلي



وكالات /سما/

الرياض/سما- أتمّ نادي الفتح السعودي التعاقد مع لاعبين جديدين لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد في الدوري السعودي.

وضم النادي الأحسائي المدافع الهولندي روبن كيلدر، المولود في مدينة الظهران، وهو يبلغ من العمر 21 عامًا، قادمًا من فريق جرونينجن الهولندي. ولم يُحدَّد بعد إن كان سيشارك مع الفريق الأول أم قائمة الفريق الاحتياطي تحت 21 عامًا.

وفي خطوة متزامنة، استعار الفتح الظهير الأيسر عبد الإله الخيبري من نادي الأهلي لموسم واحد، ضمن صفقة تبادلية تتضمن انتقال لاعب الوسط نايف مسعود إلى الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا.

وسبق هذا التعاقدات إعلان الفتح في الأيام الماضية عن توقيع عقود مع لاعبين آخرين منهم الظهير الأيمن عبد الرحمن الخيبري لموسمين، القادم من فريق العلا بعد إعارة من ضمك، والوسط الروماني ليكساندرو ميهاي، والمدافع الغاني كينيدي بواتينج.

ويجهّز الفتح لموسمه الجديد عبر معسكر تدريبي في مدينة ماربيا الإسبانية، تحت إشراف المدرب خالد العطوي المعيّن حديثًا.

#كرة القدم السعودية #نادي الفتح #الانتقالات

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