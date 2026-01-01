مجلس السلام يؤكد التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتنفيذ بنود اتفاق غزة

القدس المحتلة/سما/

كشف مسؤول بمجلس السلام عن إجراء تنسيق حالي مع السلطة الفلسطينية لبدء تنفيذ بنود اتفاق غزة، مشيرًا إلى أن الفصائل الفلسطينية ستسلّم أسلحتها إلى الشرطة الفلسطينية على مراحل، وفق آلية متفق عليها.

وأوضح المسؤول أن ترتيبات تنفيذ الاتفاق تشمل التنسيق بين الأطراف المعنية لضمان تطبيق بنوده بصورة تدريجية، بالتزامن مع بدء الترتيبات الإدارية والأمنية داخل قطاع غزة.

ويتضمن الاتفاق دخول اللجنة الوطنية الفلسطينية إلى القطاع، وانتشار قوة الاستقرار الدولية، إلى جانب بدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وتتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر الأسلحة وتخزينها والإشراف على تنفيذها، بمشاركة الفصائل الفلسطينية، على أن تتم العملية بصورة تدريجية ومتسلسلة، وفقًا للآلية والجدول الزمني المتفق عليهما.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بالتزامن مع دخول اللجنة الوطنية وانتشار القوة الدولية في قطاع غزة، ضمن الترتيبات الواردة في الاتفاق.

وكانت حركة حماس والفصائل الفلسطينية قد تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء، في إطار المساعي الرامية إلى الحفاظ على قطاع غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء عمليات التعافي وإعادة الإعمار.