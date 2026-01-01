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هنأ العالم بالتوصل لاتفاق مع الجمهورية الإسلامية ..ترامب يعلن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري عن إيران

الإثنين 15 يونيو 2026 01:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنأ العالم بالتوصل لاتفاق مع الجمهورية الإسلامية ..ترامب يعلن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري عن إيران



واشنطن/وكالات/

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إبرام الاتفاق مع إيران، مؤكدا إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي بشكل فوري، في تطور يمثل تحولا كبيرا في مسار الأزمة بين واشنطن وطهران.

وقال ترامب في بيان: "الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبح الآن مكتملا. تهانينا للجميع!"

وأضاف: "أُصرح بموجب هذا بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، وأُصرح في الوقت نفسه بالرفع الفوري للحصار البحري الأميركي. سفن العالم، شغلوا محركاتكم.. فليتدفق النفط!"

 

 وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام، مؤكدا أن الجانبين اتفقا على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".

وأضاف شريف، في منشور على منصة "إكس"، أن مراسم التوقيع الرسمية ستُعقد في 19 يونيو في سويسرا.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت أن ترامب يستعد لإصدار بيان يؤكد موافقة الولايات المتحدة على الاتفاق، مشيرة إلى أن التوقيع سيتم إلكترونياً إما من الرئيس الأميركي أو من نائبه جيه دي فانس.

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