باكستان تعلن مراسم توقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران في سويسرا يوم الجمعة

وكالات /سما/

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الإثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين أميركا وإيران عقب محادثات مكثفة.

وأوضح شهباز شريف في تغريدة عبر منصة إكس، اليوم الاثنين، أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستعقد يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا.

وتوجه رئيس الوزراء الباكستاني بالشكر إلى الولايات المتحدة وإيران على التزامهما بالحل الدبلوماسي وإنهاء الصراع، كما أعرب عن تقديره للدور الذي لعبته دولة قطر في جهود الوساطة، واصفا إياها بأنها شريك أساسي في التوصل إلى هذا الاتفاق.

كما أشاد شريف بالقيادة "الرؤيوية" لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، مثمنا ما قدمتاه من مساهمات مهمة في إنجاح مسار التفاوض والتوصل إلى الاتفاق.

وأشار إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، سيقوم الوسطاء بعقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري، تمهيدا لمباحثات فنية وتهيئة الظروف اللازمة لمراسم التوقيع الرسمية.

من جانبها قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يستعد لإصدار بيان يؤكد فيه أن أميركا وافقت على اتفاق مع إيران.

ونقلت الصحيفة ​عن ترامب قوله في تصريحات خاصة: ​"هذا ⁠الاتفاق الذي ⁠لم ​تؤكد ⁠إيران بعد موافقتها عليه، سيُوقّع ⁠إلكترونيا ​إما ⁠من ‌جانبي ‌أو من ​جانب ‌نائب ‌الرئيس ​جي دي فانس".

وأضاف الرئيس الأميركي، وفق الصحيفة: "الاتفاق سيشمل تعهداً من إيران بعدم حيازة أسلحة نووية، وإعادة فتح مضيق هرمز على الفور".

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أبدى عدم وجود حاجة ملحة لإخراج المواد النووية من إيران قائلاً إن ذلك قد يحدث لاحقاً.

وتابعت: "ذكر ترمب أنه ستكون هناك عمليات تفتيش صارمة على الإيرانيين لكنه لم يحدد كيفية تنفيذ ذلك".

كما نقلت عن الرئيس الأميركي تأكيده أن "إيران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق، ولكن من المحتمل رفع العقوبات".