أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لبنان حياتنا ورد جند الإسلام قادم

طهران/وكالات/

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، اليوم الأحد، أن الرد على القصف الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية بيروت قادم.

وقالد ذو القدر للصحفيين: "رد جند الإسلام قادم، ‏لقد شكلت وحدة الصفوف سلسلة أمنية لحماية المنطقة".

وأضاف: "‏لبنان حياتنا، ولن يُتسامح مع انتهاك الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية".

ومن جهتها أكدت مجموعة "الهاكرز" الإيرانية "حنظلة" أنه "في غضون ساعات قليلة، ستندلع حرائق سريعة وعنيفة، توجهوا إلى الملاجئ الآن. ربما ستقع حوادث أخرى".

ومن ناحية أخرى أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن "تقديرات إسرائيلية بأن إيران ستمتنع عن مهاجمة إسرائيل مقابل بعض المكاسب".

وأضافت الصحيفة: "يبدو أن إيران ستُبدي بادرة حسن نية تجاه ترامب وتمتنع عن مهاجمة إسرائيل مقابل مكاسب معينة".

وتأتي هذه التطورات عقب تنفيذ الجيش الإسرائيلي صباح الأحد ضربة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على إطلاق حزب الله مسيرات على شمال إسرائيل في وقت سابق اليوم، وتوعد إيران برد مزلزل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الهجوم على الضاحية استهدف مسؤولا في وحدة الارتباط والتنسيق بحزب الله.

وأفاد مراسلنا بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة في مبنى سكني في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية، فيما أكدت مراسلتنا أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وتوعد الحرس الثوري الإيراني إسرائيل برد مزلزل بعد القصف الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الحرس الثوري في بيان إنه حذر مرارا وتكرارا، وأكد في أكثر من مناسبة أن الضاحية الجنوبية في بيروت تمثل خطا أحمر لا يمكن التهاون في تجاوزه.