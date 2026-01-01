زامير : "نحن نستعد للتطورات في ساحات أخرى"

القدس المحتلة/سما/

عقد رئيس أركان الجيش الاسرائيلي، اللواء إيال زمير، اجتماعاً مع قادة الفرق والألوية في القيادة الشمالية باسرائيل، وأكد فيه أن الجيش الإسرائيلي "يراقب عن كثب ما يجري مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد في جميع المجالات، واصفا الوضع الراهن حساس ومعقد.

وقال "إن الجيش الإسرائيلي بأكمله عازم ومتيقظ وجاهز ويعمل بكثافة متفاوتة في جميع القطاعات. لبنان هو مركز ثقلنا الرئيسي، لكننا نستعد أيضاً للتطورات في ساحات أخرى".

وأضاف: "أي إنجاز عملياتي إضافي نحققه سيؤدي إلى استمرار تآكل وتفكك الجبهة الجنوبية لحزب الله، وإلى تحسين الترتيبات الأمنية، والتي سيتم تحديدها في إطار المفاوضات التي تجري بوساطة أمريكية بين القيادة السياسية والحكومة اللبنانية".