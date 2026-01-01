بعد قصف الضاحية ..الجيش الإسرائيلي: "نستعد لاحتمال إطلاق الصواريخ من ايران على إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

عقب الهجمات الاسرائيلية في الضاحية الجنوبية اللبنانية، أجرى رئيس الأركان، اللواء إيال زامير، تقييمات مستمرة للوضع مع جميع قادة الجيش الاسرائيلي وصرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه "وفقًا لتقييمات الوضع، يستعد الجيش لاحتمال إطلاق النار على إسرائيل في الساعات القادمة من قبل ايران".

واضاف"حتى الآن، لا يوجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. وفي حال حدوث أي تغييرات، سيتم إبلاغ الجمهور بذلك. لن يتسامح الجيش الإسرائيلي مع إطلاق النار على إسرائيل".

وقالت القناة 14 العبرية ان التقديرات في "إسرائيل" ترجّح أن تشن إيران هجومًا ردًا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.