4 شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الاسرائيلي على مخيم جباليا

غزة/سما/

استشهد اربعة مواطنين واصيب خمسة في غارة اسرائيلية بعد ظهر اليوم الاحد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة ما يرفع عدد الشهداء منذ الفجر إلى سبعة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بصواريخها ورشة لتصليح الأجهزة الكهربائية بشكل مباشر.

وقالت مصادر طبية ان الشهداء هم: شادي حسني ابوسالم، شادي خميس الزين، هاني سويلم ومحمد معين سويلم، ووصفت جراح المصابين بالخطيرة.

وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن زكي محمد القرا (٣٠ عامًا) إثر طلق ناري على دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي.

كما استشهد الطفل أمير عماد البشيتي (١٣ عاماً) متأثراً بإصابته بطلق ناري طائش من اليات الاحتلال في منطقة الرقبة، في منطقة بطن السمين جنوب خان يونس.

وأصيب مواطن بجراح خطيرة اثر قصف من طائرات الاحتلال لخيمة في محيط مشفى ناصر بخان يونس.

واستشهد المواطن محمد أبو حصيرة ٢٩ عام متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها مساء أمس جراء إطلاق نار من مسيرات اسرائيل في مخيم اليرموك غرب مدينة غزة.