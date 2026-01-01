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إسرائيل تشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية

الأحد 14 يونيو 2026 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية



القدس المحتلة/سما/

شن الجيش الإسرائيلي، الأحد، غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، في وقت شدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس على عدم التسامح مع إطلاق النار من حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمنا قبل قليل بشكل دقيق بنية تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأضاف الجيش: " بناء على توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يشن الجيش الإسرائيلي حالياً غارات على أهداف تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة الضاحية ببيروت، وذلك رداً على إطلاق نار من جانب حزب الله باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وذكر الجيش أن 3 طائرات مسيّرة يُشتبه في أن حزب الله اللبناني أطلقها في عمليات منفصلة الأحد دخلت الأجواء الإسرائيلية وتحطمت اثنتان منها في شمال إسرائيل من دون وقوع إصابات.

وجاء في بيان للجيش أنه رصد سقوط "جسمين مشبوهين" في الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان "ولم تسجُل إصابات".

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