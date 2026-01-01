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رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: اليد العليا لإيران والاتفاق يرشحها للحصول على القنبلة النووية

الأحد 14 يونيو 2026 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: اليد العليا لإيران والاتفاق يرشحها للحصول على القنبلة النووية



وكالات/سما/

اعتبر مسؤول عسكري إسرائيلي سابق أن اليد العليا حاليا لإيران، مشيرا إلى أنها لم تخرج فقط قوية بل نجت من "جيوش عظيمة" وستحصل على المال ويمكنها القول: "سأترشح للحصول على قنبلة نووية".

 

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، وزير الجيش موشيه يعلون: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد بشكل أساسي اتفاقا يبدو أفضل من اتفاق الرئيس الأسبق باراك أوباما".

 

وأشار يعلون إلى أن "يد إيران هي العليا".

ولفت في مقابلة مع "يديعوت أحرونوت" تعليقا على الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران قائلا: "في الوقت الحالي، إيران هي الأفضل. للأسف، لم يخرجوا فقط بقوة – بل نجوا ضد جيوش عظيمة".

وأضاف: "سيحصلون (في إيران) على المال، وهذا النظام الأكثر تطرفا يمكنه أيضا أن يقول: 'سأترشح لقنبلة نووية'، مثل كوريا (الشمالية)".

وقال يعلون: "ترامب متحمس للتوصل إلى اتفاق. يريد بشكل أساسي أن يظهر أن اتفاقه أفضل من اتفاق أوباما. وأنا لا أرى ذلك".

وعلى صعيد آخر، تطرق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق إلى عنف المستوطنين المتطرفين في مناطق الضفة الغربية، قائلا إنه عاد "برؤية صعبة جدا" من جولة في المنطقة: "أنا أعرف يهودا والسامرة كمعرفتي بكف يدي. ما يحدث هناك سيذكر كذكرى أبدية. هناك انتهاكات وإطلاق نار وحالات قتل فلسطينيين ولم يتم اعتقال أحد. لا توجد شرطة. هناك مذابح".

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