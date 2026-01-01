معاريف: نتنياهو يفكر في الاعتزال لأول مرة.. وهذا هو المنصب الذي يضع عينه عليه لليوم التالي

القدس المحتلة / سما /

السؤال هو ما إذا كان نتنياهو يحاول أن يوفر لنفسه أكبر قدر ممكن من الوقت لإجراء مراجعة ذاتية وحسابات اللحظة الأخيرة، إلى أن أعلن الرئيس ترامب ذلك بنفسه، كان الأمر مجرد تكهنات.

كتبت ذلك وقلته قبل أسابيع طويلة، لكن كاحتمال بعيد جدًا وضعيف جدًا. ترامب خلط الأوراق هذا الأسبوع عندما قال إنه غير متأكد من أن نتنياهو سيترشح مرة أخرى. ما إن خرج هذا من فمه، لم يعد بالإمكان التراجع عنه.

سارع الليكود إلى نفي نية نتنياهو عدم الترشح في الانتخابات المقبلة، لكن مستوى مصداقية الليكود اليوم يلامس، من الأسفل، مصداقية إدنا كرنبال. كان من الأفضل أن يرسلوا بردوغو لينفي، كما نفى (“تحدثت مع أشخاص كانوا على المكالمة”) أن مكالمة الصراخ تلك بين نتنياهو وترامب قد حدثت.

ترامب رجل يقول كل ما يخطر بباله؛ لا فرامل، لا توازنات، لا قيود. شيء ما يشتعل في دماغه أو في بطنه، ويخرج فورًا عبر فمه. لكن ثمة سلبيات لهذا، لكنه يملك إيجابيات بالأساس. لا توجد أسرار؛ من هذه الناحية يشبه طفلًا في الخامسة من عمره يروي صباحًا في الروضة كل ما سمعه ليلًا من غرفة نوم والديه.

ترامب رجل يقول كل ما يخطر بباله؛ لا فرامل، لا توازنات، لا قيود. شيء ما يشتعل في دماغه أو في بطنه، ويخرج فورًا عبر فمه. لكن ثمة سلبيات لهذا، لكنه يملك إيجابيات بالأساس. لا توجد أسرار

لا يمكن لترامب اختراع تكهن كهذا؛ إذا قاله فهذا يعني أنه سمعه من أحد ما، ربما من أحد مساعديه المقربين، وربما أيضًا في إطار إحاطة استخباراتية. وكما يعرف نتنياهو أكثر منا جميعًا، فإن الأمريكيين يتنصتون على كل كلمة هنا. وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)، وهي النظير الأمريكي لوحدة 8200، توظف 80 ألف شخص في هذا المشروع، وقدراتها هائلة. ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) تضيف من جانبها عبر شبكة عملائها اللامتناهية وقدراتها المعروفة.

هل يمكن أن ترامب تلقى تقييمًا استخباراتيًا أمريكيًا يفيد بأن بيبي ينوي الاعتزال؟ نعم، هذا ممكن تمامًا. الاستخبارات الأمريكية تنشغل بتحليل الشخصيات والأوضاع الصحية والعامة لقادة العالم عمومًا، وللقادة المهمين للمصالح الأمريكية على وجه الخصوص. أشك في وجود زعيم اليوم “أهم” من نتنياهو للمصالح الأمريكية. ولا أعرف إن كان ما قاله ترامب مجرد تفكير رغائبي أم ملاحظة عابرة.

ما هو مؤكد أن هذه الكلمات كانت، من وجهة نظر نتنياهو، هجومًا انتخابيًا. وبعد كل ما قيل، وكل ما نُفي، تبقى المعضلة قائمة.

وضع نتنياهو في ملفات الألوف ليس جيدًا، بل هو في الواقع جيد فقط من ناحية التحذير: من احتمال وجود إدانتين على الأقل، إن لم تكن ثلاث إدانات، قد ترافقها عقوبة سجن فعلية.

لا يزال بإمكان نتنياهو أن يتجنب السجن، وأن يوقع صفقة ادعاء، ويعتزل الحياة السياسية، ويخرج من حياة الدولة ويتيح لها البدء بعملية تعافٍ.

أما إذا أصر وخاض الانتخابات وخسرها، وأصبح زعيمًا للمعارضة، فإن قدرته على التفاوض بشأن صفقة ادعاء ستتراجع بشكل كبير. وقد ينشأ وضع يطالب فيه بعض أفراد النيابة العامة بتصفية الحساب معه بسبب حملة التدمير التي يشنها ضد المنظومة، فيشددون الشروط عليه. هذا خطر ليس بسيطًا.

ولذلك، فإن القرار الذي يتعين على نتنياهو اتخاذه قريبًا، سواء الترشح للانتخابات أو الاعتزال، ليس مقامرة على حياتنا. نتنياهو معتاد على المقامرة بحياتنا. وللأسف، لا ينجح دائمًا. هذه المرة، إنها مقامرة على حياته هو.

بعد أن كتبت هذا كله، لو اضطررت إلى المراهنة، لبقيت مع نتنياهو. سيواصل حتى النهاية. فهذا هو الرجل في النهاية، في السراء والضراء. وسيؤمن دائمًا بإمكانية تحقيق ذلك، ولن يفقد الأمل أبدًا، فهو أعظم رجل عودة في التاريخ. حتى بعد أن تسبب بأفظع كارثة في تاريخنا، ومنذ ذلك الحين يفعل كل ما بوسعه لتفكيك كل ما تبقى من الدولة، ولن يرفع الراية البيضاء.

ومع ذلك، ماذا يمكن أن نقول؟ إن احتمال اعتزال الرجل قائم لأول مرة منذ وقت طويل. أفكار الاعتزال تؤرقه فعلًا. وإذا استمر وضعه السيئ في استطلاعات الرأي، أو ازداد سوءًا، فكل شيء ممكن.

في هذه الحالة، سيسعى نتنياهو إلى صفقة ادعاء سريعة، أو إلى عفو بصيغة مفصلة على مقاسه. الهدف: الإفلات من وصمة العار القانونية، مقابل التزامه بعدم العودة إلى النظام السياسي.

وستكون غايته أن يُنتخب لمنصب رئيس دولة إسرائيل بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي إسحاق هرتسوغ.

وبديلًا لذلك، قد يوافق نتنياهو على وصمة عار مختصرة تمتد من سنة ونصف إلى سنتين، بحيث يكون مؤهلًا للترشح عندما تنتهي ولاية هرتسوغ.

ومن المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان (حتى في التصويت السري على منصب رئيس الدولة في الكنيست) هناك من يطالب أعضاء الكنيست بتصوير أنفسهم وهم يضعون ورقة الاقتراع.

معاريف - بن كسبيت