  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يزعم اغتيال رئيس شبكة تحويل أموال "حماس" ونائبه في غزة

الأربعاء 10 يونيو 2026 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يزعم اغتيال رئيس شبكة تحويل أموال "حماس" ونائبه في غزة



غزة / سما /

زعم جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك"، اغتيال رئيس شبكة تحويل الأموال التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، ونائبه، إثر غارة جوية شمال القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان مشترك، إنه تم اغتيال "خضر الجماصي" رئيس الشبكة، ونائبه "محمد حرزين"، بضربة جوية دقيقة، الأحد الماضي، بعد أن كانا يديران شبكة من الصرافين تضم عشرات الأشخاص، نقلت عبرهم عشرات الملايين من الدولارات للجناح العسكري للحركة خلال الحرب.

وأضاف البيان أن هذه الأموال كانت تستخدم لدفع رواتب عناصر "حماس"، ودعم عمليات التخطيط لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين.

وأشار الجيش إلى أن هذه العملية تأتي في إطار سلسلة اغتيالات طالت مسؤولين ماليين بارزين في الحركة خلال العام الماضي، بينهم "فراس مشهراوي" و"إيهاب خريزم"، مؤكدا أنه اتخذ إجراءات لتقليل المخاطر على المدنيين باستخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية.

وأكد جيش الاحتلال استمرار قواته المنتشرة جنوب القطاع وفق اتفاق وقف إطلاق النار، في العمل لإزالة أي تهديد فوري.

الأكثر قراءة اليوم

مخاوف إسرائيلية من سلاح مصري "جبار"

الجيش الأميركي يعلن بدء مهاجمة إيران ..

نتنياهو: سيطرنا على نصف مساحة غزة وسنواصل التضييق على “حماس” واكتشفنا بنية تحتية لحزب الله في قلعة الشقيف

صور الاقمار الصناعية تكشف: إيران دمرت قاعدة رامات ديفيد شمال اسرائيل

ترامب: الاتفاق مع إيران على إنهاء الحرب “بات وشيكا” والمفاوضون بلغوا المراحل النهائية والإعلان خلال يومين

ترامب: سنرد على اسقاط ايران لطائرة امريكية الليلة الماضية

هآرتس: إسرائيل تخطط لهجوم واسع في غزة وتلوح باجتياح مناطق جديدة

الأخبار الرئيسية

محادثاث القاهرة بشأن غزة تصطدم بعقبة حصر السلاح

ايران

بعد تبادل الهجمات : أميركا تعلن انتهاء عملياتها وإيران تتعهد برد أقسى

هآرتس: إسرائيل تخطط لهجوم واسع في غزة وتلوح باجتياح مناطق جديدة

مقر "خاتم الأنبياء": استهداف قواعد أمريكية في المنطقة ردا على الهجمات على مدن إيرانية

الجيش الأميركي يعلن بدء مهاجمة إيران ..