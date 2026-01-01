هآرتس: إسرائيل تخطط لهجوم واسع في غزة وتلوح باجتياح مناطق جديدة

القدس المحتلة/سما/

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحتمال عودة القتال واسع النطاق في قطاع غزة، في ظل وقف إطلاق النار في الساحتين الإيرانية واللبنانية، والتقييمات التي تفيد بأن حماس قد استغلت ذلك واستعادت قدراتها العسكرية.

وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية لصحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن ما يسمى قائد القيادة الجنوبية في الجيش زعم أنه لم يتم حتى الآن تقديم أي جهة دولية قادرة على نزع سلاح حماس، وأن إسرائيل لن تكتفي بالعمليات في مناطق الخط الأصفر في قطاع غزة.

ويعتقد الجيش أنه في حال استئناف القتال، سيضطر الجيش إلى دخول مناطق امتنعت عن العمل فيها.