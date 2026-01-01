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بحرية الاحتلال تعتقل تسعة من الصيادين ببحر قطاع غزة

الثلاثاء 09 يونيو 2026 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحرية الاحتلال تعتقل تسعة من الصيادين ببحر قطاع غزة



غزة / سما /

اعتقلت بحرية الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء تسعة من الصيادين الفلسطينيين ببحر قطاع غزة.

وقال زكريا بكر منسق لجان الصيادين ان زوارق حربية هاجمت مراكب الصيادين على طول ساحل قطاع غزه وأعتقلت تسعة صيادين من غربي دير البلح ومدينة غزة وهم:رائد محمد أبو ريالة، ايمن بهجت أبو عودة، محمد جهاد الصوفى، محمود إسماعيل حجحوح، زهير أحمد القرعان، جمعة مازن القرعان، ضياء مازن القرعان، رمضان شعبان أبو عمر ونمر مازن القرعان

وأوضح بكر ان مركب انارة فقد في داخل البحر ويُعتقد قيام زوارق حربية بتفجيرها.

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