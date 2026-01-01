مصادر إعلامية: دحلان يطرح رؤية لإدارة قطاع غزة خلال اجتماعات الفصائل في القاهرة

غزة / سما /

كشفت مصادر إعلامية مطلعة عن توجه القيادي الفلسطيني محمد دحلان لطرح خطة عمل شاملة تهدف إلى إدارة قطاع غزة، وذلك خلال مشاركته في لقاءات الفصائل الفلسطينية المنعقدة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حراك سياسي مكثف تشهده المنطقة لبحث مستقبل القطاع والترتيبات الإدارية والأمنية المطلوبة للمرحلة القادمة.

وأوضحت المصادر أن الرؤية التي يعتزم دحلان تقديمها تتضمن تصوراً متكاملاً للتعامل مع التحديات الراهنة في غزة، مع التركيز على آليات الحكم والإدارة المحلية. وتتزامن هذه التطورات مع اجتماعات موسعة تضم ممثلين عن مختلف القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث تهيمن الأوضاع الإنسانية والسياسية المتدهورة في القطاع على جدول الأعمال.

وقد أثار تداول اسم دحلان في أروقة اجتماعات القاهرة اهتماماً واسعاً لدى الأوساط السياسية والمراقبين، نظراً لثقله السياسي وتاريخه في العمل الأمني والسياسي الفلسطيني. ويرى متابعون أن طرح مثل هذه الخطط في هذا التوقيت يعكس حجم التعقيدات التي تواجه ملف إدارة غزة والحاجة إلى حلول توافقية بين الأطراف المختلفة.

وعلى الرغم من الزخم الإعلامي المحيط بهذه الأنباء، إلا أنه لم تصدر حتى اللحظة أي تفاصيل رسمية دقيقة حول بنود الخطة أو آليات تنفيذها على الأرض. كما التزمت الجهات المنظمة للاجتماعات في القاهرة، بالإضافة إلى الفصائل المشاركة، الصمت حيال هذه التسريبات، بانتظار ما ستسفر عنه المداولات الرسمية خلف الأبواب المغلقة.

وتأتي هذه التحركات في سياق جهود إقليمية ودولية حثيثة تسعى لبلورة صيغة مقبولة لترتيبات 'اليوم التالي' في قطاع غزة، بما يضمن معالجة الأزمات الإنسانية المتفاقمة. ويبقى التساؤل قائماً حول مدى قدرة الفصائل الفلسطينية على التوافق حول رؤية موحدة تدير شؤون القطاع وتنهي حالة الانقسام والارتباك السياسي القائمة.