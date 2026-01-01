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الطقس: موجة حر خفيفة تشتد منتصف الأسبوع

الثلاثاء 09 يونيو 2026 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: موجة حر خفيفة تشتد منتصف الأسبوع



رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام، وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في بقية المناطق، مع استمرار الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس صيفي في المناطق الجبلية والمرتفعات، بينما يكون حارا بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية.

أما خلال ساعات المساء والليل، فيتحول الجو إلى منعش في مختلف المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يبقى البحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو أربع درجات مئوية.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس حار في المناطق الجبلية والمرتفعات، بينما يكون أكثر حرارة في المناطق السهلية والساحلية.

أما خلال ساعات المساء والليل، فيصبح الجو منعشا في المناطق الجبلية، في حين يكون لطيفا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الطقس الصيفي الحار في المناطق الجبلية والمرتفعات خلال ساعات النهار، فيما يكون حارا بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية، وشديد الحرارة في الأغوار.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الجو منعشا في المناطق الجبلية، بينما يكون أقل انتعاشا في المناطق السهلية والساحلية، مع أجواء لطيفة بوجه عام.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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