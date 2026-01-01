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ترامب يحذر نتنياهو: قد تجد نفسك وحيدا في مواجهة إيران قريبا و 5 تدخلت مطالبة بوقف التصعيد ..

الإثنين 08 يونيو 2026 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يحذر نتنياهو: قد تجد نفسك وحيدا في مواجهة إيران قريبا و 5 تدخلت مطالبة بوقف التصعيد ..



وكالات/سما/

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل مثيرة بشأن كواليس الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، مؤكدا أنه وجه تحذيرا صارما لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مغبة الاستمرار في التصعيد المنفرد في المنطقة.

​وقال ترامب في تصريحات أدلى بها لشبكة "أخبار 12" الإسرائيلية، إنه أبلغ نتنياهو بضرورة توخي الحذر الشديد، مضيفا: "قلت لبيبي إنك قد تجد نفسك وحيدا في مواجهة إيران قريبا جدا إذا تدحرجت الأمور إلى حرب شاملة".

​وأوضح الرئيس الأمريكي أنه طلب من نتنياهو في بادئ الأمر عدم الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، إلا أن الجانب الإسرائيلي اتخذ قرار الهجوم بعد مشاورات عسكرية مكثفة، وقام بإبلاغ واشنطن في وقت متأخر للغاية عندما كانت الطائرات الإسرائيلية في طريقها بالفعل نحو أهدافها، مشيرا إلى أنه تدخل شخصيا ونجح في تقليص حجم المخطط الهجومي الإسرائيلي.

​وأشار ترامب إلى أن خمس دول في المنطقة تدخلت وطلبت منه الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، مبينا أن طهران تواصلت مع الإدارة الأمريكية وأكدت التزامها بوقف الهجمات ضد إسرائيل شريطة توقف القصف الإسرائيلي، وهو ما جرى لاحقا بعد اتصاله بنتنياهو وإجباره على إيقاف العمليات العسكرية.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا، مؤكدا أن طهران تبدي رغبة واضحة في التوقيع على صفقة تسوية شاملة.

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