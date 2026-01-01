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إسرائيل تعلن استئناف الدراسة ورفع القيود بعد وقف إطلاق النار مع إيران

الإثنين 08 يونيو 2026 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن استئناف الدراسة ورفع القيود بعد وقف إطلاق النار مع إيران



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، تخفيف تعليمات الجبهة الداخلية والعودة إلى ما وصفه بـ"الحياة الطبيعية الكاملة" في معظم أنحاء إسرائيل اعتباراً من صباح الثلاثاء، وذلك عقب دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ.

وذكرت قيادة الجبهة الداخلية أن القيود الحالية ستبقى سارية حتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء، على أن تبدأ بعدها مرحلة "النشاط الكامل دون قيود" في معظم المناطق، باستثناء البلدات الواقعة على خطوط المواجهة، ولا سيما القريبة من الحدود اللبنانية.

وبموجب التعليمات الجديدة، ستُستأنف الدراسة في المدارس والمؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء إسرائيل، فيما سيسمح في مستوطنات "خطوط المواجهة" بإجراء الأنشطة التعليمية فقط في المباني أو المواقع التي تتوفر فيها ملاجئ أو وسائل حماية مطابقة للمعايير.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية تأجيل امتحانات الثانوية العامة (البجروت) التي كانت مقررة خلال الأسبوع الجاري، وتشمل امتحانات نظرية واختبارات مخبرية في الفيزياء وامتحانات شفهية في اللغة الإنجليزية والتربية المدنية، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن المواعيد الجديدة وآلية الامتحانات.

كما قررت جامعة بن غوريون في بئر السبع مواصلة التدريس عن بُعد يومي الثلاثاء والأربعاء عبر منصة "زوم"، وتأجيل الامتحانات المقررة خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير التربية والتعليم الإسرائيلي يوآف كيش قد أعلن في وقت سابق أن الثلاثاء سيكون "يوم تنظيم واستعداد" للمدارس والسلطات المحلية، تمهيداً للعودة الكاملة إلى التعليم الوجاهي.

في المقابل، انتقد رئيس منتدى بلدات خطوط المواجهة في شمال إسرائيل، موشيه دافيدوفيتش، استمرار القيود المفروضة على تلك المناطق، معتبراً أن سكانها ما زالوا يعيشون في ظل تداعيات الحرب رغم عودة معظم أنحاء البلاد إلى الحياة الطبيعية.

وأشار التقرير إلى أن تخفيف القيود يأتي في ظل وقف إطلاق النار مع إيران، فيما لا تزال المواجهات على الجبهة اللبنانية مستمرة، الأمر الذي أبقى على القيود الأمنية في البلدات القريبة من الحدود مع لبنان.

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