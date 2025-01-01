مقر خاتم الانبياء يعلن وقف الحرب..‏ترامب: على إيران وإسرائيل وقف إطلاق النار فورا

وكالات/ سما/

أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني رسمياً وقف الحرب على اسرائيل، موجها تحذيرا حازما بأنه في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما في جنوب لبنان، فإن الرد الإيراني القادم سيكون أشد قوة.

يأتي هذا الإعلان بعد تصعيد ميداني حاد شهد تبادلاً للضربات الصاروخية والجوية بين إيران وإسرائيل.

من جهته طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران وإسرائيل بوقف إطلاق النار فورا.

وفي أول تعليق له على الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل والتي أتت بعد الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، كتب ترامب عبر "تروث سوشيال": "يجب على إسرائيل وإيران التوقف فورا عن إطلاق النار".

وأكدت إيران، الإثنين، أن المباحثات مع الولايات المتحدة، والهادفة لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، تتواصل عبر الوسيط الباكستاني، رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الضربات مع إسرائيل.