فندق ريكسوس المنتزه بالإسكندرية.. حيث تلتقي الفخامة الملكية بسحر البحر

الإسكندرية/سما/

في واحدة من أجمل بقاع مدينة الإسكندرية، وعلى ضفاف البحر الأبيض المتوسط وبين أحضان حدائق المنتزه الملكية العريقة، يبرز فندق ريكسوس المنتزه كأحد أبرز المعالم الفندقية الفاخرة في مصر، مقدماً تجربة إقامة استثنائية تجمع بين رقي الضيافة العالمية وعراقة التاريخ الملكي.

ويتميز الفندق بموقعه الفريد داخل حدائق المنتزه التاريخية، التي تعد من أشهر الوجهات السياحية في الإسكندرية، حيث تنسجم الطبيعة الخلابة مع العمارة الملكية العريقة لتوفر للزائر تجربة استثنائية تجمع بين الهدوء والخصوصية والفخامة.

إرث ملكي عريق

يستمد فندق ريكسوس المنتزه تميزه من احتضانه لقصر السلاملك التاريخي، الذي شُيد عام 1892 بأمر من الخديوي عباس حلمي الثاني ليكون مقرًا صيفيًا للأسرة الحاكمة قبل إنشاء قصر الحرملك. ويُعد القصر تحفة معمارية فريدة تجمع بين الطراز القوطي وعصر النهضة الأوروبية، حيث صممه المهندس ديمتري فابريشيوس باشا بأسلوب معماري مستوحى من الطراز النمساوي، ليبقى حتى اليوم أحد أبرز الشواهد التاريخية في مدينة الإسكندرية.

أجنحة فاخرة وتجربة إقامة استثنائية

شهد الفندق خلال السنوات الأخيرة سلسلة من أعمال التطوير والتحديث التي عززت من مكانته كوجهة ضيافة عالمية، حيث يضم مجموعة متنوعة من الأجنحة والغرف الفاخرة المصممة وفق أعلى معايير الراحة والرفاهية.

وتشمل مرافق الإقامة أجنحة ملكية واسعة بإطلالات مميزة، وأجنحة فندقية راقية، بالإضافة إلى غرف أنيقة مطلة على الحدائق الملكية أو البحر المتوسط، جميعها مجهزة بأحدث وسائل الراحة والتقنيات الحديثة لتلبية تطلعات الضيوف من مختلف أنحاء العالم.

تجربة طعام عالمية

يمنح فندق ريكسوس المنتزه ضيوفه رحلة استثنائية في عالم المذاقات الراقية من خلال مجموعة من المطاعم المتميزة التي تقدم أشهى الأطباق العالمية والمتوسطية والتركية، إلى جانب المأكولات البحرية الطازجة.

كما يوفر الفندق تجارب طهي حية وعروضاً تفاعلية للطهاة، إضافة إلى قوائم طعام فرنسية وعالمية يتم إعدادها وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن للزوار تجربة طعام فريدة تلبي مختلف الأذواق.

مرافق رياضية وترفيهية متكاملة

ويحرص الفندق على توفير باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، حيث يضم نادي مونتازا الرياضي الذي يوفر مرافق لممارسة التنس وكرة السلة وغيرها من الأنشطة الرياضية.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالمسبح الخارجي والمنتجع الصحي، فضلاً عن التنزه في حدائق المنتزه الساحرة والاستمتاع بالإطلالات الخلابة على البحر الأبيض المتوسط.

وجهة مثالية لرجال الأعمال والمناسبات

إلى جانب مكانته كوجهة سياحية فاخرة، يوفر فندق ريكسوس المنتزه مجموعة متكاملة من الخدمات المخصصة لرجال الأعمال، تشمل قاعات اجتماعات ومؤتمرات مجهزة بأحدث التقنيات، وخدمات تنظيم الفعاليات والاحتفالات الخاصة.

ويتميز الفندق بقدرته على استضافة المؤتمرات والندوات وفعاليات الشركات في أجواء تجمع بين الاحترافية والرقي، ما يجعله خياراً مثالياً للمسافرين بغرض العمل والترفيه على حد سواء.

موقع استراتيجي بالقرب من أبرز معالم الإسكندرية

يمنح الموقع المتميز للفندق ضيوفه سهولة الوصول إلى أشهر المعالم السياحية والثقافية في الإسكندرية، ومنها مكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباي، والمسرح الروماني، ومسجد سيدي أبو العباس المرسي، إلى جانب حدائق المنتزه التي تشكل واحدة من أجمل الوجهات الطبيعية في المدينة.

وبفضل خدماته الراقية وموقعه الفريد وإرثه التاريخي العريق، يواصل فندق ريكسوس المنتزه ترسيخ مكانته كواحد من أبرز فنادق الإسكندرية الفاخرة، مقدماً لزواره تجربة متكاملة تجمع بين رفاهية الإقامة وروعة التاريخ وسحر البحر المتوسط.