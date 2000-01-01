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اعادة انتخاب فلورنتينو بيريس رئيسا لريال مدريد حتى عام 2030

الإثنين 08 يونيو 2026 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعادة انتخاب فلورنتينو بيريس رئيسا لريال مدريد حتى عام 2030



القدس المجتلة/وكالات/

 أُعيد انتخاب فلورنتينو بيريس، الرئيس الأسطوري لنادي ريال مدريد، مساء الأحد لولاية ثامنة على رأس النادي حتى عام 2030، بعدما واجه تحديا في الانتخابات للمرة الأولى منذ عام 2009 من قبل رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي.
وصرّح بيريز، البالغ 79 عاما والذي تلقى تهنئة من منافسه قبل إعلان النتائج الرسمية “لقد حققنا فوزا ساحقا في جميع اللوائح الإنتخابية، أي في جميع الفئات العمرية، وحققنا ثاني أفضل نتيجة في تاريخ النادي”.
وأظهرت استطلاعات رأي عديدة أجرتها وسائل الإعلام الإسبانية تقدما كبيرا لرجل الأعمال، حيث حصل على ما بين 60 و70% من أصوات الـ “سوسيوس” (المشجعون-الأعضاء في إسبانيا)، الذين شاركوا في الانتخابات للمرة الأولى منذ 20 عاما.
وكان بيريس قد دعا بنفسه إلى هذه الانتخابات المبكرة في مؤتمر صحافي عقب موسم ثانٍ على التوالي لريال مدريد من دون تحقيق أي لقب كبير، على الرغم من إعادة انتخابه بالتزكية للمرة الرابعة في كانون الثاني/يناير 2025.

وأكد رئيس النادي الملكي الذي يتولى منصبه منذ عام 2009 بعد ولاية أولى بين عامي 2000 و2006، في خطابه أن أول قرار رئيسي في ولايته الثامنة سيكون عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد 13 عاما من ولايته الأولى على رأس الجهاز الفني للنادي.

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