مونديال 2026.. خلف أبواب موصدة وبهدوء إيران تجري تمرينها الاول في المكسيك

وكالات/ سما/

خطوات جانبية، وجريات إحماء، ولمسات أولى للكرة: عقد المنتخب الإيراني لكرة القدم جلسته التدريبية الافتتاحية خلف أبواب موصدة مساء الأحد في المكسيك حيث وصل لتوه لإقامة معسكره تحضيرا لنهائيات كأس العالم.

وسط الجدل الدائر حول رفض منح التأشيرات لبعض أعضاء الجهاز التدريبي من قبل الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلعب “تيم ملّي” مبارياته الثلاث في دور المجموعات، يحاول المنتخب الإيراني الحفاظ على هدوئه في تيخوانا، وهي مدينة حدودية مع كاليفورنيا.

منذ نهاية شباط/فبراير والضربات الإسرائيلية-الأميركية الأولى على إيران، تسببت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة في العديد من الشكوك حول مشاركة إيران في العرس الكروي العالمي.

وأوضح متحدث باسم المنتخب أنه بعد تأكيد الأمر نهائيا، يجب أن تجري إيران تمارينها خلف أبواب موصدة وأن تظل مغلقة أمام الصحافة “حتى 11 حزيران/يونيو”.

لكن مع انتشار أعداد كبيرة من الحرس الوطني المدججين بالسلاح في المدينة لضمان سلامة الفريق، كان من الصعب على اللاعبين أن يمروا من دون أن يلاحظهم أحد.

مساء الأحد مع غروب الشمس، عبرت حافلة المنتخب الإيراني الطوق العسكري المحيط باستاد كاليينتي، الملعب المعتاد لفريق سولوس، النادي المحلي الذي اشتق اسمه من سلالة كلاب مكسيكية.

في حضارة الأزتك، يُعتقد أن هذه السلالة عديمة الشعر ترشد أرواح الموتى في العالم الآخر. عند مدخل الملعب، كان تمثال سولوس الأحمر العملاق، بفمه المفتوح مرحبا بالزوار، يستقبل القادمين الجدد.

– “مصدومون” –

من سطح أحد المباني في المدينة، تمكن صحفيو وكالة فرانس برس من مُشاهدة الملعب الذي كان يتدرب عليه المنتخب الإيراني.

ارتدى اللاعبون قمصانا زرقاء، وخاضوا حصة تدريبية أولى هادئة بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 24 ساعة من تركيا، ووصولهم إلى تيخوانا فجر الأحد.

عملوا على تحسين لياقتهم البدنية، وأجروا تمارين الإحماء، وتدربوا على بعض تمريرات الكرة.

كل هذا على أرض الملعب التي يهيمن عليها شعار فريق سولوس “الفريق بلا حدود”. هو شعار يبدو متناقضا، بالنظر إلى العقبات التي يواجهها المنتخب الإيراني.

حصل اللاعبون على التأشيرات اللازمة لدخول الولايات المتحدة لخوض مبارياتهم ضد نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في المجموعة السابعة، لكن هذا لا ينطبق على جميع أعضاء الجهاز الفني.

مُنع قرابة 15 شخصا من مرافقي المنتخب من الدخول، بمن فيهم رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، الذي خدم في الحرس الثوري الإسلامي، وهي منظمة تصنفها واشنطن منظمة إرهابية.

ويأتي هذا العائق الجديد بعد اختيار تيخوانا بشكل طارئ كمعسكر تدريبي للفريق، بدلا من توسان بولاية أريزونا، نظرا لأجواء التوتر السائدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مدرب المنتخب الإيراني، أمير قلعة نويي، لدى وصوله إلى مطار تيخوانا “نشعر بالصدمة إزاء هذه التصرفات”.

– خيبة أمل مكسيكية –

أكد المدرب أن فريقه لم يكن في أفضل حالاته لبدء البطولة، وأشار قائلا “كان ينبغي أن نصل الأسبوع الماضي، لأن فارق التوقيت الذي يبلغ 12 ساعة يتطلب أسبوعين من التأقلم”.

كما أن العديد من لاعبي المنتخب الوطني يفتقرون إلى وقت اللعب، إذ يخوضون منافسات الدوري الإيراني الذي تم تعليقه في نهاية شباط/فبراير بسبب الحرب.

في مدينة تيخوانا التي اضطرت إلى بذل جهود مضنية لتنظيم نفسها لاستضافة المنتخب الإيراني، يتعاطف مشجعو كرة القدم مع محنة ضيوفهم.

وقال دانيال ميركادو، وهو موظف في مطعم مكسيكي زيّن واجهاته احتفالا بكأس العالم، لوكالة فرانس برس “لا أعرف إن كانوا سيتمكنون من تقديم أداء جيد في هذه الظروف”.

تمنى هذا المشجع لريال مدريد الإسباني وكلوب أميركا، الفريق الأكثر تتويجا في الدوري المكسيكي، حضور حصة تدريبية لفريق “تيم ملّي”. لكن لأسباب أمنية، من المرجح أن تبقى جميع الحصص التدريبية مغلقة أمام الجمهور، حتى بعد 11 حزيران/يونيو.

أعرب عن أسفه قائلا “من المؤسف أنهم لم يمنحوا الجماهير فرصة مشاهدة أسلوب لعبهم”.