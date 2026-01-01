قتيلان في جريمتي إطلاق نار في كفر قرع والمشيرفة

القدس المحتلة / سما /

قُتل الشاب إبراهيم حافظ أشقر إغبارية من بلدة أم الفحم، مساء الأحد، جراء تعرضه لإطلاق نار في مخبز يملكه في بلدة كفر قرع. وبعد منتصف الليل قتل شاب في قرية المشيرفة في وادي عارة. وأفادت مصادر محلية أن ضحية جريمة القتل في المشيرفة هو الشاب محمد عبد الهادي من أم الفحم.

وبحسب بيان الشرطة، فقد أُصيب شخص بجروح حرجة في كفر قرع إثر إطلاق النار عليه، قبل أن يعلن الطاقم الطبي وفاته في المكان.

وأضافت الشرطة أن قوات كبيرة وصلت إلى موقع الجريمة وشرعت بأعمال التمشيط وجمع الأدلة، فيما رجّحت في هذه المرحلة أن تكون الخلفية جنائية.

ويُشار إلى أن شقيقه الضحية كان قد قُتل في جريمة مماثلة قبل عامين.

أصيب شابان في مدينة كفر قرع، بعد انتصاف ليل الأحد - الإثنين، بجروح وصفت بالمتوسطة إثر جريمة إطلاق نار وقعت في المدينة، وذلك بعد ساعات من مقتل شاب في المدينة بذات الطريقة. وتعرض الشابان لجريمة إطلاق النار في أحد أحياء المدينة، حيث عملت الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، فيما جرى نقلهما إلى مستشفى "هيلل يافيه" في مدينة الخضيرة.

وبعد جريمتي القتل في كفر قرع والمشيرفة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 121 قتيلا وقتيلة. يأتي ذلك في ظل تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة في البلدات العربية، وغياب خطط حكومية جدية للتصدي للعنف المستشري في البلدات العربية، الأمر الذي يسهم في تفاقم الشعور بانعدام الأمن الشخصي وارتفاع عدد الضحايا عاما بعد عام.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قُتلوا بإطلاق نار، وسط انتقادات متواصلة لسياسات الشرطة الإسرائيلية وعجزها عن كبح الجريمة وملاحقة منظمات الإجرام، في وقت تتواصل فيه جرائم القتل بوتيرة شبه يومية في المجتمع العربي.