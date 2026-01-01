إسرائيل تعترض صاروخاً من اليمن عقب قصف إيران

القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، رصد صاروخ أُطلق من اليمن، وذلك عقب هجوم إسرائيلي على أهداف وسط إيران وغربها. وذكر الجيش الإسرائيلي على تليغرام أنه "رُصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل وتعمل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض التهديد". فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى ومناطق جنوب إسرائيل بعد رصد إطلاق الصاروخ، قبل أن تشير القناة 12 الإسرائيلية إلى نجاح الجيش في اعترض الصاروخ.

ولم يصدر تعليق عن الحوثيين حتى الآن، إلا أن وزارة الخارجية التابعة للجماعة غير المعترف بها دولياً، رحبت في وقت سابق، بالهجمات الإيرانية ضد إسرائيل، معتبرة أنها جاءت رداً على استهداف بيروت واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان. وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الخاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن، الأحد، إن العملية الإيرانية تؤكد أن "زمن عربدة كيان العدو الإسرائيلي قد ولّى"، مضيفة أن إسرائيل "لا تفهم إلا لغة القوة". واعتبر البيان أن الهجوم الإيراني يرسخ ما وصفه بـ"معادلة وحدة الساحات"، وينهي ما سماها "معادلة الاستباحة" التي سعت إسرائيل إلى فرضها في المنطقة.

وسبق أن هدد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، في منشور على منصة "إكس"، بتعطيل الملاحة في باب المندب، وقال في منشور على منصة إكس عقب القصف الإيراني لإسرائيل وفي سياق تحذير تل أبيب من اتساع دائرة النار، إن أمن باب المندب اليوم "لا ينبغي أن يجعل العدو يخطئ في حساباته"، مضيفا أن "حلقات المقاومة قادرة على إغلاق كلا الممرين المائيين (هرمز، وباب المندب)"، ومخاطبا الولايات المتحدة وإسرائيل بالقول: "الاختيار معكما؛ فإما وقف الحماقة أو الدخول في معادلة تنظيم الممرين".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، قصف أهداف عسكرية غرب إيران ووسطها، وذلك بعد ساعات من هجوم إيراني استهدف إسرائيل. وقال الجيش، في بيان، إن "سلاح الجو بتوجيه من الاستخبارات العسكرية شن هجمات على أهداف عسكرية غرب إيران ووسطها". في حين ذكر موقع والاه العبري، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت أكثر من عشرة مواقع بما في ذلك أنظمة دفاع جوي وصواريخ باليستية في إيران.