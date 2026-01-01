الولايات المتحدة توجه رسالة إلى إسرائيل : انتظروا بضعة أيام

القدس المحتلة / سما /

وجهت الولايات المتحدة رسالة إلى إسرائيل مفادها أنه من المفيد الانتظار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الرد على إطلاق النار الإيراني لا يستدعي هجوماً فورياً، معتبرة أن أي رد فعّال يجب أن يسبقه التعامل مع منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، وإلا فمن الأفضل تنفيذ تحرك مشترك ومخطط له بدلاً من الانجرار إلى تبادل محدود للضربات.

تجري حاليا بحسب الصحيفة ، مناقشات في إسرائيل، وثمة خيار آخر يتمثل في التحول إلى قناة هجوم سرية ردًا على إطلاق الصواريخ.

من وجهة نظر إسرائيل، فإن عدم الرد على إيران سيؤدي، في أي حال، إلى فقدان القدرة على الإنذار، وسيرسل رسالة مفادها أنها لم تعد قادرة على الدفاع عن نفسها بناءً على اعتبارات القيادة السياسية.

وضربت الصحيفة مثالا أنه في حرب الخليج الأولى عام ١٩٩١، كان الوضع مشابهاً: أطلق العراقيون صواريخ سكود على المدن الإسرائيلية، وكان الجيش الإسرائيلي يستعد بالفعل لعملية في غرب العراق. لكن الرئيس جورج بوش الأب طالب بعدم اتخاذ أي إجراء، حتى لا ينهار التحالف الذي يضم الدول العربية - وهو ما حدث بالفعل. لاحقاً، نُظر إلى هذه الخطوة على أنها حكيمة سياسياً، لكنها أضرت بالقدرة الردعية الإسرائيلية.