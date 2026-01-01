ترامب يطالب نتنياهو بعدم الرد على صواريخ ايران ويؤكد بان بلاده لن تكون جزءًا من اي هجوم على طهران ..

القدس المحتلة/سما/

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وطلب منه عدم الرد على إطلاق إيران دفعات صواريخ باتجاه الدولة العبرية، وفق ما ذكر موقع أكسيوس الأحد.

وقالت مصادر عبرية بان ترامب ابلغ نتنياهو بان واشنطن لن تكون جزءا من اي ضربات ضد ايران..

وصرح ترامب في وقت سابق “سأتصل ببيبي على الفور لأطلب منه عدم الرد. لقد نفذت إسرائيل ضربتها ونفذت إيران ضربتها. ليس هناك حاجة إلى ضربة أخرى”، بحسب ما نقل الصحافي باراك رافيد من أكسيوس والذي قال إنه تحدث معه عبر الهاتف.

وأضاف المصدر نفسه نقلا عن ترامب “نحن على وشك إبرام اتفاق نهائي مع إيران. سيكون اتفاقا جيدا. لا أريد أن يفشل بسبب ما يحدث الآن”.

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات عقب هجومها الصاروخي على إسرائيل.

ولمح ترامب، إلى إمكانية التوصل لاتفاق “في غضون أيام”.

جاء ذلك في تصريحات لترامب أدلى بها لقناة فوكس نيوز، عقب حديث القناة 12 العبرية عن إطلاق إيران 3 دفعات من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، في أول ضربة منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، ردا على استهداف تل أبيب للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ظهر اليوم.

وقال ترامب مخاطبا إيران: “لقد أطلقتم صواريخكم، وهذا يكفى. عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا اتفاقًا”.

وأوضح أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران قد يُوقع “الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل”.

وأضاف أنه “ليس سعيدا” بقصف إسرائيل لضاحية بيروت الجنوبية في وقت سابق الأحد.

وادعى الرئيس الأمريكي أن القصف الإسرائيلي لبيروت “لم يكن بالتنسيق مع الولايات المتحدة”.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية تصريحات لترامب قال فيها إنه سيتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “الآن، ويطلب منه عدم الرد على إيران”.

وأطلقت إيران، مساء الأحد، 3 دفعات من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، وذلك في أول ضربة منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وتحدثت القناة 12 العبرية عن إطلاق إيران ثلاث دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأوضحت أن إحدى الدفعات شملت أربعة صواريخ.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى ورود أنباء عن “أضرار” في مدينة طبريا، فيما تقرر وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

وأعلن الجيش الإيراني، في بيان له، استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية في إسرائيل بصواريخ باليستية.

وقال إن استهداف القاعدة جاء “رداً على المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت”.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيانات منفصلة، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران، وإن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، قبل أن يعلن لاحقا رصد دفعتين إضافيتين من الصواريخ.

وفي السياق، أفادت هيئة البث العبرية بإلغاء الدراسة في جميع أنحاء إسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول، بسماع أصوات انفجارات في سماء مدينتي حيفا والناصرة جراء عمليات اعتراض صواريخ.

كما قال مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث إن تل أبيب “سترد على الهجوم الإيراني”، بينما نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إنه “لا فرصة لعدم الرد” على الهجوم.

ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة من نتائج الإطلاقات، في ظل تعتيم إسرائيلي شديد على نتائج رد “إيران” العسكري.