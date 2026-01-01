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ايران تقصف إسرائيل بعشرات الصواريخ الباليستية

الأحد 07 يونيو 2026 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايران تقصف إسرائيل بعشرات الصواريخ الباليستية



طهران/وكالات/

في أعقاب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق رشقات صاروخية من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأكدت منظومات الدفاع الجوي أنها تعمل بكامل طاقتها لاعتراض هذه التهديدات، وسط دعوات صارمة للسكان بالالتزام التام بتعليمات الجبهة الداخلية.

ومع بدء الهجوم الصاروخي، دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات بشمال إسرائيل، فيما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية عن إلغاء الدراسة يوم غد في جميع أنحاء البلاد كإجراء احترازي.

على الصعيد العملياتي، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن سلاح الجو يكثف في هذه الأثناء طلعاته، ناشراً المزيد من المقاتلات والطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية تحسباً لأي رد محتمل من "حزب الله".

وفي سياق الدعم الدولي، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تنسيق رفيع المستوى مع واشنطن، مؤكدة أن الولايات المتحدة تعهدت بمنح إسرائيل "حرية العمل الكاملة" والضوء الأخضر للرد في حال تعرضها لهجمات صاروخية مباشرة من إيران.

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