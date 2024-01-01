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شاهد..الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لأول مرة عن استعادة 4 أسرى من قلب النصيرات

الأحد 07 يونيو 2026 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لأول مرة عن استعادة 4 أسرى من قلب النصيرات



القدس المحتلة/سما/

نشر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، للمرة الأولى، مقطع فيديو يوثق عملية استعادة أربعة أسرى إسرائيليين من وسط مخيم النصيرات في قطاع  غزة ، والتي نُفذت قبل عامين في 8 يونيو/حزيران 2024.

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ويُظهر المقطع مشاهد من العملية التي شاركت فيها قوات خاصة إسرائيلية، وأدت إلى تحرير الأسرى (نوعا أرغماني (25) وألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40).

وأسفرت عملية استعادة الأسرى الإسرائيليين عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، ومقتل ضابط في القوات الخاصة الإسرائيلية.

https://t.me/SamaNewsAgency/519772
 

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