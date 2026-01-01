مجلس “الأمن القومي” الإيراني: سنرد على استهداف الضاحية.. والكلب المسعور يجب تأديبه وإيقافه عند حده..

طهران/وكالات/

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني إبراهيم رضائي اليوم الأحد، أن بلاده سترد على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي حسابه على منصة “إكس”، كتب رضائي: “سنرد ردا حاسما ومؤلما على عدوان الكيان الصهيوني على الضاحية. هذا الكلب المسعور يجب تأديبه وإيقافه عند حده. انظروا الليلة إلى سماء الأراضي المحتلة”، وفق تعبيره.وفي وقت سابق من اليوم، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على ضاحية بيروت “بأوامر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “بناء على توجيهات بنيامين نتنياهو وكاتس، شنّ الجيش الإسرائيلي الآن غارات على مقارّ تابعة لعناصر حزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت”.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية بالهجوم على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت قبل تنفيذه، مضيفة أن غرفة العمليات التي استهدفها الجيش في الضاحية كانت فارغة.

وذهب مسؤولون إسرائيليون إلى نتيجة تقول إن الجيش الإسرائيلي يثبت معادلة جديدة مع “حزب الله” اللبناني، معادلة جديدة تُحرق فيها جميع الأراضي اللبنانية بمجرد إطلاق رصاصة واحدة عليها.

في حين تساءلت الأوساط العبرية ما إذا كانت إيران سترد على هذا الاستهداف، استنادا إلى تقارير تشير إلى أن واشنطن منعت إسرائيل من قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، في إطار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع طهران.

وكانت استخبارات الحرس الثوري الإيراني قد حذرت سابقا من أن أي مغامرة طائشة أو حماقة إسرائيلية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية ستقابل بعمليات دفاعية من خلال إجراءات حاسمة وفتح جبهات جديدة.

وجاء ذلك تزامنا مع تهديد وجهه نتنياهو حينها، أعلن فيه الاستعداد لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أفادت تقارير عديدة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منعه من ذلك.