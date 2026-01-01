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13 منذ الفجر ..اربعة شهداء وسبع اصابات بقصف سيارة مدنية وسط مدينة غزة

الأحد 07 يونيو 2026 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
13 منذ الفجر ..اربعة شهداء وسبع اصابات بقصف سيارة مدنية وسط مدينة غزة



 استشهد اربعة مواطنين واصيب سبعة اخرين عصر اليوم الاحد اثر غارة اسرائيلية استهدفت سيارة بشارع اللبابيدي بمدينة غزة.
وقال الدفاع المدني انه جرى نقل اربعة شهداء بينهم سيدة وسبع اصابات اثر غارة على مدينة غزة.
وباستشهاد الأربعة يرتفع عدد الشهداء منذ الفجر الي ثلاثة عشر شهيدا ومنذ بداية الشهر إلى أربعين.
وقالت مصادر محلية ان شهداء القصف الإسرائيلي على سيارة بمدينة غزة:
خضر الجماصي
محمد عبدالله الحرازين 
عباس محمد أبو جبل 
دينا المدهون
واستهدف الاحتلال بصاروخين نقطة الشرطة ما اسفر عن استشهاد كل من: مصطفى ابو يونس، إسماعيل اللحام ، محمد فريد صبح، مصطفى عدوان وحسام الطنطاوي.
وصلاح اليوم قتل جيش الاحتلال صيادا فلسطينيا وأصاب آخر بجراح خطيرة باستهداف قاربهم ببحر دير البلح وسط القطاع فيما استشهد مواطنان اثر غارة على حي الزيتون مساء السبت وتمكنت فرق الإسعاف من انتشالهم صباح اليوم.

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