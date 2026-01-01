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الاحتلال يجبر شقيقين على هدم منزليهما في بلدة الطور

الأحد 07 يونيو 2026 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر شقيقين على هدم منزليهما في بلدة الطور



القدس المجتلة/وكالات/

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، الشقيقين نبيل أبو جمعة وسامي أبو جمعة على تنفيذ هدمٍ ذاتي لبناية سكنية مكوّنة من شقتين في بلدة الطور بمدينة القدس، تحت طائلة الغرامات المالية الباهظة وتحميلهما تكاليف الهدم في حال تنفيذها من قبل طواقم البلدية.

وتعود البناية إلى عام 2000، وقد تعرّض مالكاها خلال السنوات الماضية لسلسلة من المخالفات والغرامات المالية.

فيما أجّلت سلطات الاحتلال تنفيذ قرار الهدم عدة مرات، قبل أن تمنحهما مهلة أخيرة حتى تاريخ 26/6/2026 لتنفيذ الهدم الذاتي.

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