مونديال 2026- المجموعة الثانية عشرة: إنكلترا الطامحة تلاقي كرواتيا مجددا

وكالات/ سما/



لا يُخفي الألماني توماس توخل إعلان طموح إنكلترا في الفوز بكأس العالم لكرة القدم، في وقت يُرشَّح فيه فريقه بقوة لتصدر المجموعة الثانية عشرة التي تضم الخصم القديم كرواتيا.

وإلى كرواتيا، سيواجه أبطال 1966، الذين يُعدّون من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كلا من بنما وغانا في الدور الأول.

وعُيّن المدرب الألماني الذي قاد بايرن ميونيخ وباريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الإنكليزي سابقا، في تشرين الأول 2024 من أجل قيادة إنكلترا إلى منصة التتويج بعد سلسلة من الإخفاقات القريبة في البطولات الكبرى تحت قيادة غاريث ساوثغيت.

وحافظ توخل إلى حد كبير على ثقته باللاعبين الذين قادوا "الأسود الثلاثة" إلى التأهل بأسلوب لافت، محققين العلامة الكاملة بثمانية انتصارات من ثماني مباريات من دون استقبال أي هدف.

لكن مدرب إنكلترا أظهر حزمه باستبعاد مجموعة من الأسماء اللامعة، من بينها فيل فودن وكول بالمر، معبّرا عن رغبته في بناء "أخوّة" داخل تشكيلته المؤلفة من 26 لاعبا.

وتضم إنكلترا عددا من النجوم القادرين على حجز مكان في أي منتخب وطني، مثل هاري كاين وجود بيلينغهام وبوكايو ساكا وديكلان رايس.

غير أن هناك أيضا نقاط ضعف، أبرزها قلة الخبرة الدفاعية في البطولات الكبرى والاعتماد المفرط على الهداف التاريخي كين.

وكانت إنكلترا قد اقتربت بشدة من إنهاء صيامها الطويل عن الألقاب في عهد ساوثغيت، بعدما خسرت نهائي بطولة أوروبا مرتين.

كما سقطت أمام كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، وتعرضت لهزيمة أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال قطر 2022.

ومن المرجح أن تكون كرواتيا المنافس الأبرز لإنكلترا في المجموعة الثانية عشرة، حيث يلتقي المنتخبان في المباراة الافتتاحية للمجموعة في أرلينغتون بولاية تكساس في 17 حزيران.

ورغم أن عدد سكان كرواتيا لا يتجاوز أربعة ملايين نسمة، فإن منتخبها، المصنف 11 عالميا، اعتاد على تجاوز التوقعات.

فقد حلّ ثالثا في مشاركته الأولى عام 1998، وبلغ نهائي 2018 في روسيا، ثم عاد ليحرز المركز الثالث مجددا في قطر.

ولم يخسر رجال المدرب زلاتكو داليتش أي مباراة في تصفيات مونديال 2026، محققين سبعة انتصارات وتعادلا واحداً، وسيكونون مرشحين بقوة لبلوغ الأدوار الإقصائية إلى جانب إنكلترا.

وتواجه المنتخبان ثلاث مرات منذ كأس العالم 2018، ففازت إنكلترا مرتين وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.



- سحر مودريتش -

يبقى لاعب الوسط المخضرم لوكا مودريتش قائد كرواتيا ونجمها الأبرز في سن الأربعين، مع اقترابه من خوض مباراته الدولية رقم 200 (197 راهنا).

وتعرّض الفائز بالكرة الذهبية عام 2018، والذي يلعب حاليا مع ميلان الإيطالي، لكسر في عظمة الوجنة أواخر نيسان، لكنه يُتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة.

ويضم المنتخب أيضا أحد قدامى الحملات السابقة، جناح أيندهوفن الهولندي إيفان بيريشيتش (37 عاما)، إلى جانب ثنائي مانشستر سيتي الإنكليزي يوشكو غفارديول وماتيو كوفاتشيتش.

أما غانا، المصنفة 74 عالميا، فقد بلغت ربع نهائي كأس العالم عام 2010، لكنها خرجت من دور المجموعات في نسختي 2014 و2022.

ويقود "النجوم السوداء" المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، المدرب السابق للبرتغال وإيران، ويملكون قوة هجومية بوجود جناح مانشستر سيتي أنطوان سيمينيو، فيما يغيب مهاجم توتنهام محمد قدوس بداعي الإصابة.

وتحتل بنما المركز 33 في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، وقد خسرت جميع مبارياتها الثلاث في مشاركتها الوحيدة في كأس العالم عام 2018، بينها هزيمة قاسية أمام إنكلترا 1-6.

وكان المهاجم خوسيه فاخاردو والجناح خوسيه لويس رودريغيس هدافي المنتخب خلال التصفيات، فيما يُعد المهاجم سيسيليو ووترمان أحد الركائز الأساسية أيضا.

