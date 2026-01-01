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مواعيد مباريات الفرق العربية في كأس العالم

الأحد 07 يونيو 2026 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواعيد مباريات الفرق العربية في كأس العالم



وكالات/ سما/


 تحمل نسخة 2026 كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق خلال أيام قليلة في أميركا الشمالية أهمية خاصة للجماهير العربية، ليس فقط بسبب زيادة عدد المنتخبات والمباريات، بل أيضا نتيجة الحضور العربي الواسع في البطولة، ما يرفع سقف الطموحات بتكرار الإنجازات التاريخية التي شهدتها النسخ السابقة، وفي مقدمتها الإنجاز المغربي في مونديال قطر 2022.
وللمرة الأولى في التاريخ تشارك 8 منتخبات عربية في المسابقة ، وذلك بعد زيادة عدد منتخبات البطولة إلى 48 منتخبا ، وتلك المنتخبات هي مصر والسعودية وقطر والعراق والأردن وتونس والمغرب والجزائر.
* قطر: يستهل المنتخب "العنابي" مبارياته أمام سويسرا في ملعب "ليفي" بسانت كلارا في كاليفورنيا يوم 13 حزيران، ثم يواجه كندا يوم 18 على ملعب "بي سي بليس" في فانكوفر، قبل أن يختتم مبارياته ضد البوسنة في ملعب "لومين فيلد" في سياتل.
* المغرب: سيبدأ "أسود الأطلس" مشواره بالمواجهة الأصعب ضد البرازيل في 13 حزيران بملعب "ميت لايف"، ثم يواجه اسكتلندا يوم 19 على ملعب "جيليت"، قبل أن يلاقي هايتي يوم 24 حزيران في "مرسيدس بنز" في أتالانتا.
* تونس: يبدأ منتخب "نسور قرطاج" المشوار ضد السويد يوم 14حزيران في ملعب "BRVA" في غوادالوبي المكسيكية، ثم يلاقي اليابان يوم 20 على نفس الملعب قبل أن يلتقي هولندا في الجولة الأخيرة يوم 25 على أرض "أروهيد" في كانساس.
* مصر: في 15 حزيران يلعب "الفراعنة" أولى مبارياتهم ضد بلجيكا في "لومين فيلد" في سياتل، ثم يواجهون نيوزيلندا يوم 21 في "بي سي بليس"، بينما تنتهي مواجهاتهم بالدور الأول أمام إيران يوم 26 في "لومين فيلد".
* السعودية: يبدأ مشوار "الأخضر" ضد أوروغواي يوم 15 حزيران على ملعب "هارد روك" في ميامي غاردنز، ثم تواجه إسبانيا يوم 21 حزيران في "مرسيدس بنز"، وأخيرا يلتقي يوم 26 من الشهر ذاته مع كاب فيردي في ملعب "إن آر جي" في هيوستن.
* العراق: مشوار "أسود الرافدين" ينطلق في 16 حزيران أمام النرويج، ثم يلتقون فرنسا يوم 22 من الشهر ذاته، وأخيرا يواجهون السنغال يوم 26، على ملاعب "جيليت" و"لينكولن فاينانشيال فيلد" و"بي إم أو" على الترتيب.
* الجزائر: يستهل منتخب "محاربو الصحراء"، مشواره في مونديال 2026 بمواجهة قوية أمام الأرجنتين يوم 16 حزيران على استاد "أروهيد" بمدينة كانزاس سيتي، ثم يلتقي نظيره الأردني يوم 22 على استاد " ليفاي" بمدينة سانتا كلارا في كاليفورنيا، قبل أن يصطدم بمنتخب النمسا يوم 27 من الشهر نفسه على استاد "أروهيد" مجددا، في ختام مبارياته في دور المجموعات.
* الأردن: يفتتح "النشامى" مشوارهم بمواجهة النمسا يوم 16 حزيران، ثم يلاقون الجزائر يوم 22 حزيران، ويختتمون دور المجموعات بلقاء الأرجنتين في 27 حزيران.
 

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